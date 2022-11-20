"Судьи не отдают": Жалгас Жумагулов сделал скандальное заявление после боя в Лас-Вегасе

Фото: Sports.kz

Казахстанский файтер Жалгас Жумагулов сделал заявление после скандального результата поединка с американцем на турнире UFC Vegas 65 в Лас-Вегасе , сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жалгас Жумагулов решил закончить спортивную карьеру. Об этом боец сообщил сразу после боя, победу в котором судьи отдали американцу.

"Все видели бой, что говорить? Говорить нечего. Это был мой последний бой. Спасибо всем, кто болел за меня. Больше драться я не хочу. Уже в какой раз дерусь – судьи мне не отдают. Пашешь, пашешь, делаешь все причины – и вот так вот. Я сейчас это не на эмоциях говорю – как есть. Всем рахмет, кто болел за меня", – сказал Жумагулов.

Напомним, Жалгас Жумагулов проиграл американскому бойцу Чарльзу Джонсону (12-3) раздельным решением. Большинство экспертов ММА уверены, что судьи в очередной раз "ограбили" казахстанца.