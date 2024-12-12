Судью из Шымкента подозревают в мошенничестве

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Антикор завершил расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам Шымкент и других лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора.

Сообщается, что 5 декабря Генпрокуратурой уголовное дело направлено в суд.

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