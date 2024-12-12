Судью из Шымкента подозревают в мошенничестве

Суд, Закон и Порядок
95
Гульмира Кунапия
корреспондент

Дело направлено в суд

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикор завершил расследование в отношении судьи Межрайонного суда по уголовным делам Шымкент и других лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Они обвиняются в мошенничестве и подстрекательстве супруги подсудимого к даче взятки в размере 110 млн тенге за смягчение ему наказания при вынесении приговора.

Сообщается, что 5 декабря Генпрокуратурой уголовное дело направлено в суд.

Согласно положениям статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация распространению не подлежит.

#мошенничество #взятка #судья

Популярное

Все
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
Работа по возврату активов будет продолжена
Когда цифры говорят сами за себя...
Торговля людьми – один из наиболее опасных видов преступлений
Тенденции деловой активности
Планы амбициозные, проблемы – с бородой
За чаем не скучаем
Золото в мировой экономике
Здесь витает дух Ахмета Жубанова
Спецназ «Бүркіт» не отступает!
С четким алгоритмом проще достигнуть цели
Как защитить ребенка от рака?
В Кызылорде отметили 35-летие областного этнокультурного объединения корейцев
Новобранцы бригады ПВО приняли присягу
«Серебро» – на первенстве планеты...
В Жаркенте открыт первый центр иппотерапии
...«Бронза» – на чемпионате Азии
Портрет, вдохновленный легендой
25 тыс. рабочих мест создадут 17 крупных проектов в приоритетных отраслях
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Деликатесы по скромной цене
Производство шоколада может прекратиться
Токаев поговорил по телефону с Трампом
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
В Тбилиси спецназ разогнал протестующих водометами
Вдохновлять собственным примером
Торговые ограничения в отношении Казахстана не имеют смысла – Даррен Спинк
«Незаконная концентрация ресурсов узким кругом лиц препятствовала развитию экономики» – генпрокурор
Гибридную электростанцию построят в Мангистау
Прорыв в дорожной сфере
Пять представительниц Казахстана по боксу пробились в финал чемпионата Азии
Токаев: «ООН нуждается в реформировании»
«Котико» для котиков с улицы
Пять миллиардов прослушиваний набрал ремикс Imanbek на трек Roses
«Айсулу»: о времени, о людях, о себе
Сбой произошел в работе мобильного интернета и связи Activ и Kcell
Неспешные технологии успеха
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
В республике зарегистрировано более 40 тысяч человек, страдающих шизофренией

Читайте также

Тела двух людей обнаружили в Атырау
Лудоман проиграл похищенные 14 млн тенге в Караганде
Уголовное дело завели на отца убитого подростка Шерзата Бол…
Более 44 млн тенге задолжал своим детям мужчина в области А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]