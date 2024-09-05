Суета вокруг дивана

Экономика
3
Сергей Наговицын

Более половины всей продаваемой в Казахстане мебели либо выпускается кустарно, либо ввозится нелегально

фото Юрия Беккера

В частности, расцвело махровым цветом изготовление кресел и диванов в малоприспособленных помеще­ниях: подвалах, складских ангарах, гаражах... Официальным произ­водителям без снижения качества продукции становится все труднее извлекать маржу, а свободные «ниши» для новых игроков исчезают на глазах.

В последнее время в стране также наметилась другая пугающая тенденция: объем мебельного импорта в Казахстан за 2019–2023 годы вырос девятикратно. В итоге на долю отечественных мебельщиков сегодня, по данным отрас­левой ассоциации, приходится всего 37% рынка, то есть вдвое ниже, чем это необходимо для устойчивого развития отрасли.

Всего на мебельном рынке Казахстана представлено чуть больше 3 000 компаний. Из них 12 относятся к крупным игрокам, чье производство в денежном выражении превышает 3 млрд тенге в год. Еще несколько десятков фирм ежегодно выпус­кают продукцию на сумму от 0,3 млрд до 1 млрд тенге в год, остальные относятся к малым предприятиям.

Количественные показатели объемов казахстанского мебельного рынка – в известном смысле условность. По мнению отраслевого сообщества, данные офи­циальной статистики значительно занижены, и оперировать ими нужно весьма осторожно.

В 2023 году в республике общий объем продаж мебели, по официальной статистике, составил 65 млрд тенге. В номинальном выражении это на 24,5% выше показателя аналогичного периода 2022-го. Однако в 2013-м, к примеру, объем был больше 100 млрд. Откуда такая разница?

Прежде всего это результат активности представителей так называемого серого сегмента. По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности РК, на отечественном рынке, как уже было сказано выше, присутствует множество малых предприятий, в том числе индивидуальных предпринимателей. Да, они добросовестно платят налоги, закупают и используют качественные производственные материалы, однако работают по упрощенной схеме ведения отчетности, так что изготовленная ими мебель в официальную статистику не включается.

Более того, по всей республике действует неисчислимое множество мини-фабрик и мастерских, располагающихся чуть ли не в сараях, где «народные умельцы» собирают мебель, на первый взгляд неотличимую от продукции известных брендов.

Разницу покупатель почувствует потом, когда купленное кресло или диван неожиданно развалится, а дверца псевдофирменного шкафа вдруг откажется закрыться или того хуже – сорвется с прикрученных кое-как креплений и больно стукнет по голове…

– Нет смысла скрывать, что рентабельность мебельного бизнеса достаточно высока, – говорит руководитель крупного мебельного цеха в Алматы Игорь Лопаткин. – На один доллар, вложенный в работу по индивидуальному заказу, прибыль в среднем составляет 2,3 доллара (130%), а на доллар, вложенный в работу на «потоке», – 1,6–1,8 доллара (60–80%). Однако такую доходность можно обеспечить лишь в том случае, если бренд «раскручен» и при условии активной рекламной кампании.

Сегодня, по расчетам экспертов, рентабельность мебельного рынка стала значительно ниже, чем была несколько лет назад, когда в этом бизнесе можно было заработать 20, а то и 25% прибыли на вложенный капитал уже в первый же год. В настоящее время оптимистичный расчетный срок окупаемости мебельного проекта равен двум годам.

– В мегаполисах люди довольно обеспечены, и они предпочитают покупать импортную мебель, причем основываются не на собственном опыте или исследованиях, а лишь на устоявшемся стереотипе, что все импортное – априори лучше, – говорит Игорь Лопаткин. – Но основная часть граждан – люди со средними доходами, поэтому они выбирают мебель казахстанского производства. Тем более что прежней конкуренции со стороны именно западных фирм на сегодня уже нет. А отрасль наша в республике, можно сказать, устоялась.

Противоположным образом ситуация складывается в отношении зарубежных производителей мебели, работающих в среднем и нижнем ценовых диапазонах.

И вот здесь впору говорить о российской товарной экспансии, с которой казахстанские власти даже не пытаются бороться. Российские мебельщики входят на казахстанский рынок агрессивно, демпингуют, тем самым лишая местных производителей конкурентоспособности.

Когда Казахстан вступил в Таможенный союз, мебельщики буквально в набат били, опасаясь за свою судьбу. В результате удалось добиться «нулевых» импортных пошлин на отдельные виды технологического оборудования. Впрочем, говорят специалисты, далеко не все интересующее производителей оборудование попало в этот перечень.

– Изменение «импортной политики» в отношении средств производства может реально помочь отечественным производителям мебели, – подчеркнул, выступая на совещании в НПП «Атамекен» по вопросам развития мебельной, лесной и деревообрабатывающей промышленности председатель отраслевой ассоциации Михаил Глухов. – По ряду причин мы существенно отстали в производстве современного оборудования, а потому, чтобы создавать конкурентоспособную готовую продукцию, нам нужны западные технологии. Продавая казахстанским мебельщикам существующие станки, Запад продает вместе с ними и технологии производства. В результате казахстанский бизнес покупает станок с уже готовой технологией, позволяющей производить товары высокого качества, которые без труда смогут конкурировать с импортной продукцией.

Время легких денег на мебельном рынке заканчивается, а вот справиться с застарелыми болезнями пока так и не удается. Хотя рецепты лечения, в сущности, просты. Однако «прописать» их рынку по силам только государству, начавшему планомерную и повсеместную борьбу с нелегальными каналами поставок путем введения заградительных пошлин на ввоз мебели из Китая и ряда других стран.

От самих же казахстанских мебельщиков требуется лишь одно – не пускаться ради извлечения дополнительной прибыли во все тяжкие. Все остальное они уже почти научились делать.

#производство #изготовление #мебель

Популярное

Все
Рожденный на благо своей страны
Мастер из Семея продемонстрирует шедевры ремесленного искусства на Всемирных играх кочевников
Мощный барьер будущим рискам монополизации власти – политолог о достижениях Конституции
Контрабандиста экстрадировали из России в нашу страну
В Семее завершается строительство IT-колледжа
В центре всех процессов – личность: Конституция Республики Казахстан – прочная основа защиты прав и свобод человека и гражданина
Полевая пиццерия, самый острый в мире перец и веганские бургеры
Коллекция «золотых людей» пополнится
Конституционный контроль – элемент правового государства
ВИК - 2024: распроданы все билеты на церемонию открытия
Для успешного изучения языка необходимо практиковаться каждый день
Павлодарские артисты готовы удивить своим творчеством зрителей на Всемирных играх кочевников
Жания Бекмухамбетова выиграла турнир по настольному теннису в Хорватии
Казахстанские хоккеисты с победы стартовали на олимпийском отборе
У Дурова изъяли все паспорта на период следствия
Хорошо быть полиглотом
Недееспособных подопечных заставляли работать в центре спецуслуг Семея
Народ – источник власти
В Казахстане проживает одна Конституция
Спикер Сената встретился с членами национальной паралимпийской сборной Казахстана
Конституционная реформа показала свою эффективность
Ренессанс Центральной Азии: На пути к устойчивому развитию и процветанию
Непростая жизнь одной песни. «Қарағым-ай» стала учебным пособием для многих вокалистов
Казахстанский тренер принес две медали для Туниса на Олимпиаде
Страны Центральной Азии укрепляют позиции на мировой арене
Появится парк на «Колесных рядах»
Пострадавшие от паводка в ЗКО получили жилье
Важно постоянно находить новые точки соприкосновения
Консультативные встречи показывают высокую эффективность
Интеграция отвечает общим целям
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков

Читайте также

Минтруда будет сотрудничать с промышленными гигантами и мед…
Наказание за превышение надбавки на продукты питания ужесто…
Необходимо упредить дефицит электроэнергии
Премьер-министр обозначил сроки для запуска «Социального ко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]