Сухая трава и камыш загорелись в Костанае

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В ДЧС Костаная в 13:25 поступило сообщение о том, что в районе Корейского переулка загорелись трава и камыш, сообщает Kazpravda.kz.

Площадь горения составила 2 га.

По улице Шипина из десяти частных жилых домов были эвакуированы 35 человек и сразу же возвращены обратно по домам.

"Определен повышенный уровень вызова №3. Принятыми мерами удалось избежать распространения огня на жилой сектр и дворовые надстройки, соответственно угрозы жилым домам нет", - проинформировали в ДЧС.

В данный момент работают 8 единиц техники и 27 человек личного состава ДЧС Костанайской области, ДПФ "Костанай СУ" (1 единица техники и 1 работник), НГПС АО "КТЖ" (1 единица техники и 3 работника), ЦМК (1 единица техники, 3 человека), добавили в пресс-службе.

Видео пресс-службы ДЧС региона