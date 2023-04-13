Сухостой загорелся рядом с аэропортом в Астане

Пожар тушат 14 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС.

Фото: Kazpravda.kz

Вблизи международного аэропорта в Астане произошел пожар. По информации столичного ДЧС, загорелся сухостой, сообщает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 13 апреля, в 12:28 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали в сторону Международного аэропорта. По прибытии было установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 га", - говорится в сообщении.

На месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС Астана, добавили в пресс-службе.

По информации Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев, пожар не повлиял на деятельность воздушной гавани.

"Аэропорт Астаны работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.