Султанов доложил Назарбаеву о приросте доходов бюджета

Глава государства Нурсултан Назарбаев принял министра финансов Бахыта Султанова, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Султанов доложил об итогах деятельности Министерства финансов за 9 месяцев текущего года, исполнении республиканского и местных бюджетов, а также реализации поручений, данных по итогам расширенного заседания Правительства 9 сентября 2016 года под председательством Главы государства.
Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности бюджетных процессов, применении рационального подхода при формировании бюджета с ориентированием на государственные программы стимулирования роста экономики.
Также Президент обратил внимание на необходимость осуществления мер по реализации "второй волны" приватизации.
"Необходимо обеспечить максимальную прозрачность и эффективность предоставления государственных объектов в собственность, как отечественных, так и зарубежных инвесторов", – сказал Назарбаев.
Кроме того, Глава государства поставил задачи в связи с завершающимся этапом акции по легализации имущества. В частности, Президент, отметив создание транспарентных условий при проведении данной акции, указал на ее последствия для экономики страны.
"Легализация дает возможность выявить активы, которые в дальнейшем будут работать на экономику, пополняя бюджет за счет налогов. Это одна из главных задач налоговой системы", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.
Министром финансов была отмечена стабилизация доходов бюджета и их прирост в текущем году на 7,4% за счет изменения законодательства и улучшения налогового и таможенного администрирования в рамках эффективной экономической политики и реализации государственной программы "Нурлы жол".