Султанов доложил Назарбаеву о приросте доходов бюджета

Президент
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Талгат Исенов
Глава государства Нурсултан Назарбаев принял министра финансов Бахыта Султанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Султанов доложил об итогах деятельности Министерства финансов за 9 месяцев текущего года, исполнении республиканского и местных бюджетов, а также реализации поручений, данных по итогам расширенного заседания Правительства 9 сентября 2016 года под председательством Главы государства.

Нурсултан Назарбаев акцентировал внимание на дальнейшем повышении эффективности бюджетных процессов, применении рационального подхода при формировании бюджета с ориентированием на государственные программы стимулирования роста экономики.

Также Президент обратил внимание на необходимость осуществления мер по реализации "второй волны" приватизации.

"Необходимо обеспечить максимальную прозрачность и эффективность предоставления государственных объектов в собственность, как отечественных, так и зарубежных инвесторов", – сказал Назарбаев.

Кроме того, Глава государства поставил задачи в связи с завершающимся этапом акции по легализации имущества. В частности, Президент, отметив создание транспарентных условий при проведении данной акции, указал на ее последствия для экономики страны.

"Легализация дает возможность выявить активы, которые в дальнейшем будут работать на экономику, пополняя бюджет за счет налогов. Это одна из главных задач налоговой системы", – подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Министром финансов была отмечена стабилизация доходов бюджета и их прирост в текущем году на 7,4% за счет изменения законодательства и улучшения налогового и таможенного администрирования в рамках эффективной экономической политики и реализации государственной программы "Нурлы жол".

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