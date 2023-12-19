Сунгат Есимханов назначен вице-министром энергетики

Постановлением правительства Республики Казахстан Есимханов Сунгат Куатович назначен вице-министром энергетики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Сунгат Есимханов родился в 1973 году в Павлодарской области.

Окончил Павлодарский индустриальный институт, Карагандинский институт актуального образования «Болашак».

С 1996 по 2000 годы работал инженером по нормированию труда, экономистом в АО «Алюминий Казахстан».

В 2001-2004 годы – и.о ведущего специалиста, главный специалист, начальник отдела, начальник управления в агентстве РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

В 2004-2007 годы работал в структурах агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции, в разное время занимая должности директора департаментов Мангистауской и Карагандинской областей.

В 2008 году – заместитель генерального директора РГП «Канал имени Каныша Сатпаева».

В 2008-2010 годы – и.о. начальника управления, начальник управления энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области.

В 2010-2013 годы – президент АО «Казахэнергоэкспертиза».

В 2013-2014 годы – и.о. директора, директор департамента электроэнергетики и угольной промышленности министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014-2018 годы – председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК.

В 2018-2020 годы – вице-министр энергетики РК.

В 2020-2021 годы – первый заместитель акима Павлодарской области.

В 2021-2022 годы – председатель правления АО «Самрук-Энерго».

С 2022 года по настоящее время – председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Минэнерго РК.

Постановлением правительства Нурмаганбетов Жандос Демесинович освобожден от должности вице-министра энергетики.