Суперканализацию запустили в Лондоне

Европа,Технологии,Строительство
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ее протяженность - 25 километров

Фото: © Thames Tideway Tunnel

Под столицей Великобритании завершилось строительство туннеля «Темза-Тайдвей» — суперканализации, с помощью которой хотят минимизировать загрязнение реки Темзы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Необходимость возведения новых сточных механизмов была обусловлена тем, что построенная 150 лет назад сэром Джозефом Базэлджетом канализация устарела и не справлялась с большим объемом лондонских нечистот, которые регулярно сбрасывались в Темзу.

Строительство началось в 2016 году на 24 площадках по всему Лондону и завершилось в начале 2025-го. 

Сооружение полностью подключили к викторианской канализационной системе Лондона. Длина суперканализации составила 25 километров. Диаметр ее главного туннеля — 7,2 метра, что эквивалентно трем лондонским двухэтажным автобусам, а диаметр соединительных туннелей составляет от двух до пяти метров.

Благодаря новой системе в реку уже не попало эквивалентное 2 200 олимпийским бассейнам количество сточных вод.

 

#строительство #канализация #Лондон

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