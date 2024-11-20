Свеклу свозят на кагатные площадки

Сельское хозяйство
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Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Область Жетысу, наверное, единственная в республике, где продолжается уборка урожая, – на кагатные площадки двух сахарных заводов региона с полей все еще свозят сахарную свеклу.

фото из архива "КП"

Уже и снежные дни посылал местным фермерам ноябрь, и холодные дожди пытались вмешаться в уборку свеклы на сахар, а страда все идет – осталось свезти на перерабатывающие предприятия еще около 20 процентов урожая. О ходе затянувшейся в Семиречье свеклоуборочной кампании представителям масс-медиа рассказал заместитель руководителя областного управления сельского хозяйства Бахтияр Шампиков.

Как отметил спикер, по сравнению с прошлым годом посевная площадь сахарной свеклы в регионе увеличилась на 5,5 тыс. га.

– Из 13,7 тысячи гектаров свекольного клина убрано 10,9 тысячи, или 80 процентов, – сообщил он. – Выкопано 526,3 тысячи тонны сладкого корнеплода, средняя урожайность составила 484,5 центнера с гектара. Сахарным заводам Жетысу, а их два, продано 421,3 тысячи тонн свек­лы нового урожая: на Коксус­кий завод направлено 200,6 тысячи тонн, на Аксуский сахарный завод – 220,7 тысячи тонн.

Часть поднятой из земли свеклы лежит на краю полей в буртах, а у заводских свеклоприемных пунктов выстраиваются километровые очереди из машин крестьянских хозяйств, доставивших корнеплод на переработку.

– Аксуский сахарный завод у нас принял из Жамбылской области 27 тысяч тонн сахарной свеклы по соглашению между заводом и крестьянскими хозяйствами соседнего региона, – пояснил Бахтияр Шампиков. – Но несколько дней назад прием урожая извне был приостановлен. Ежедневно по утвержденному графику сахарные заводы в состоянии принимать лишь по пять-шесть тысяч тонн корнеплода, а это до 250 машин. Будут они принимать урожай, выращенный нынче в рекордном объеме, и в декабре.

То есть, заметим от себя, впервые и аграрии, и сахарозаводчики получат опыт, чем это чревато в холода. Пока в Жетысу днем стоит плюсовая температура, ночью опус­каясь до минус 10 градусов по Цельсию. Однако метеопрогнозы на декабрь уже не такие щадящие.

#завод #свекла #урожай 2024 #сахарная свекла

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