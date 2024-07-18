Сверток с наркотиками проглотил иностранец в Мангистау

Он сделал это на глазах у сотрудников таможни

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сверток с наркотиками обнаружили сотрудники АФМ у гражданина Узбекистана на таможенном посту «Тажен», расположенного в Бейнеуском районе Мангистауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

При досмотре легкового авто у мужчины был обнаружен подозрительный сверток, обмотанный изолентой, зеленого цвета. При досмотре задержанный выхватил из рук сотрудника сверток и проглотил его.

«Он был доставлен в центральную районную больницу, где ему провели КТ желудка. Было обнаружено инородное тело. По результатам судебной экспертизы, в свертке оказалось психотропное вещество метамфетамин гидрохлорид в крупном размере, общим весом 1,26 гр», – рассказали в АФМ.

В настоящее время задержанный помещен в ИВС, ведется досудебное расследование по факту хранения наркотических средств.



