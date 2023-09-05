Свет просвещения и прозрение

Многие из ныне живущих мог­ли бы назвать Ахмета Байтур­сын­улы своим современником. И это было бы вполне справедливо – ученый, внесший неоценимый вклад в казахское языкозна­ние и развитие родного языка, родился всего лишь 151 год назад, 5 сентября 1872 года, а ушел из жизни в 1938-м. Но так случилось, что история его жизни и разносторонней деятельности до сих пор остается предметом изучения историков, архивистов, краеведов, сотрудников музеев и библиотек. И все потому, что в некогда закрытых сведениях о личности лингвиста, литературоведа и политика все еще остаются белые пятна.

Во время большого полити­ческого передела прошлого века Ахмет Байтурсынулы стал жертвой сталинских репрессий. Оклеветанный, несправедливо обвиненный и в конце концов расстрелянный по политической статье, он более полувека пребывал в забвении, его имя не подлежало упоминанию. И только последний период новейшей истории позволил оценить значение для общест­ва и государства выдающихся личностей современности и вернуть им честное имя. В когорте таких деятелей оказался и Ахмет Байтурсынулы, чьи заслуги перед казахским народом не поддаются «инфляции времени».

Ахмет Байтурсынулы родился в Тосынской волости Тургайского уезда в семье крестьянина. Получив первоначальное образование в своем ауле, он с воодушевлением продолжил учебу – сначала в Тургайском русско-казахском училище, затем в Оренбургской учительской семинарии. Учительствовать начал в 1895 году в аульной школе, а продолжил педагогическую деятельность в волостной школе. Уже в это время молодой человек начинает проявлять интерес к общественной жизни, и в 1909 году Байтурсын­улы, заведующий двухклассным русско-казахским училищем в Каркаралинске, примыкает к оппозиционной к действующей власти партии. Первый для него арест заканчивается ссылкой в Оренбург.

Но основное внимание педагога по-прежнему приковано к научным поискам в сфере казахского языкознания и методики преподавания родного языка. Это позволяет ему приступить к разработке принципов реформы казахской письменности и научной терминологии для опре­деления категорий казахской грамматики.

В массовом сознании имя Ахмета Байтурсынулы связано еще с одним знаковым историческим событием – он стал автором первого казахского букваря. Казахский алфавит, названный в честь его создателя байтурсыновским, послужил практически для всех тюркоязычных народов в качест­ве образца для проведения реформы письменности. Казахский просветитель за свою практику написал основополагающие методические труды, в том числе «Пособие по родному языку», «Изложение курса казахского языка», «Руководство к изучению грамматики», «Развитие речи», ряд хрестоматий, которые по-прежнему остаются в обращении у ученых – специалистов в облас­ти казахского языкознания и методики преподавания языка.

Общественная, политическая, творческая и организаторская деятельность Ахмета Байтурсынулы была поистине много­гранной. Писательскую ее часть он начинал в качестве баснописца, точно и колко выражая в своих произведениях нужды и чаяния народа, высмеивая людские пороки, обличая огрехи чиновничества и неизменно призывая к просвещению, знаниям и культуре.

На журналистское поприще Байтурсынулы вступил незадолго до начала «эпохи великих перемен»: в 1913 году возглавил редакцию газеты «Қазақ» – издания, учрежденного по инициативе казахской интеллигенции. В ней главное место отводилось проблемам развития казахского языка, национальной культуры и школьного образования.

Политика вошла в жизнь ученого-реформатора накануне событий 1917 года. К тому времени он уже был членом партии «Алаш», объединившей в национально-­освободительном движении казахскую интеллигенцию и байство. Вдохновленный революционными идеями, Ахмет Байтурсынулы становится членом Военно-революционного комитета Киргизского (Казахского) края, работает наркомом просвещения, председателем Академического центра и членом научно-методического совета Наркомпроса.

В ряды Рабоче-крестьянской партии большевиков казахский патриот вступает в 1920 году, но довольно скоро приходит разочарование новою властью, и Байтурсынулы пишет острые статьи о «перегибах» политики на местах, а в Кремль на имя Ленина одно за другим отправляются собственноручно написанные им письма с жесткой критикой местничества и грубых подходов в решении «национального вопроса». Из партийной номенклатуры Байтурсынулы возвращается к делу всей своей жизни – с 1921 по 1928 год он работает в Казахском институте народного образования: читает лекции по казахскому языку и литературе, истории и культуре, позднее становится профессором Казахского государственного университета. Большой заслугой ученого-просветителя стала соз­данная им графическая языковая система, которая способствовала быстрой ликвидации неграмотности и повышению письменной казахской культуры.

Первый арест Ахмета Байтурсынулы произошел в 1929 году. В вину ученому вменялись контрреволюционная деятельность и сепаратистские настроения. Ссылка в Архангельскую область продлилась три года, после которой ученый вернулся в Алма-Ату. И уже в 1937 году, на пике новой волны репрессий, его снова арес­товали и вскоре расстреляли, признав «врагом народа».

Восстановления честного имени основоположника казахской лингвистики и литературоведения, просветителя, общественного деятеля, патриота и гражданина пришлось ждать 50 лет. Только в 1988 году казахстанским ученым и политикам удалось добиться реабилитации Ахмета Байтурсынулы и снятия грифа секретности с архивных документов о его жизни и деятельности – он занял заслуженное место в ряду исторических фигур, олицетворяющих «эпоху казахского ренессанса», и по праву удостоен народного звания Учитель нации.

Вклад Ахмета Байтурсынулы в казахскую цивилизацию, развитие языка и культуры, которые сегодня узнаваемы во всем мире, неоспорим. В прошлом году 150-летие духовного лидера казахского народа вошло в календарь памятных дат ООН. Юбилей Ахмета Байтурсынулы отмечали в штаб-квартире ЮНЕСКО. Ну а народные любовь и признание выражены во множестве исторических объектов по всему Казахстану. В его честь названы Институт языкознания и Костанайский государственный университет, улицы и школы в городах и поселках Казахстана, в Алматы открыт Дом-музей ­Ахмета Байтурсынулы, ему установлены памятники.

Труды, приуроченные к 150-летию ученого, опубликованы в 12 томах.