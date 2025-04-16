Жизненный путь Ивана Стадничука легко укладывается в парадигму становления лучших сынов своего времени, переживших и перенесших на своих плечах все ужасы и тяготы темных времен, но при этом сумевших сохранить для нас чувство прекрасного, веру в жизнь, любовь, светлое будущее. Как и в любой творческой среде, послевоенные художники внесли свой вклад в развитие и становление фундаментального культурного слоя.

– Творчество художника – это целый мир, светлый и ликующий. Композиции, обращенные к прошлому и настоящему, разные по настроению портреты, пейзажы, натюрморты – все объединено буйной, многоцветной палитрой, словно состязающейся с природой в звучности и праздничности цвета, – рассказывает куратор выставки Лаура Абильдаева. – В каж­дом мазке чувствуется неуемный темперамент и целый спектр эмоций художника. Значительным разделом творчества Стадничука являются акварельные работы. В них художник наглядно демонстрирует уникальные возможности техники, где с помощью тонких колористических переходов передается световоздушная среда в пейзажах, материальность предметов в натюрмортах, а также натуралистичность изображения любимых мастером цветов, будь то шикарный букет пионов или скромный букет нежных ромашек.

Иван Яковлевич Стадничук родился 1913 году в селе Халаимгородок близ города Бердычева в Украине. Участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды и медалями СССР. Художник жил в Бухаре, Самарканде и Ташкенте. В 1952 году приехал в Алма-Ату, преподавал в Алматинском художественном училище им. Н. В. Гоголя и КазПИ им. Абая. Особое место в жизни художника занимает организация студии самодеятельных художников «Пятница», руководителем которой он был более 30 лет.

Иван Стадничук внес значительный вклад в становление и развитие изоб­разительного искусства в Казахстане. Работал во всех жанрах станкового искусства. Работы художника хранятся в фондах ГМИ РК им. А. Кастеева, а также в музеях и частных собраниях по всему миру.