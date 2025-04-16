Светлый и ликующий мир Ивана Стадничука
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Виктория Вовк
Существует целый мир художественных произведений, созданных людьми, которые прошли через жернова Великой Отечественной войны и не были сломлены. Скорее, наоборот, нахлебавшись по горло свинца, дорожной пыли вперемешку с кровавым месивом сражений, они создавали полуразрушенный мир заново. Наполняли его новыми светлыми красками того будущего, в котором хотели жить сами и растить своих детей, внуков. К ним относится и Иван Стадничук, выставка работ которого проходит в Государственном музее искусств им. А. Кастеева.