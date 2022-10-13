СВМДА планируется преобразовать в полноценную международную организацию

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил, что Казахстан определил для своего нынешнего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию, сообщает Kazpravda.kz.

«С момента создания Совещания государства-члены провели пять встреч на высшем уровне и шесть министерских встреч, продемонстрировав тем самым активную политическую поддержку процесса СВМДА. В СВМДА в разное время председательствовали Казахстан, Турция, Китай и Таджикистан.

Спустя 10 лет после предыдущего председательства Казахстан определил для своего нынешнего председательства ряд амбициозных приоритетов, в основе которых лежит преобразование СВМДА в полноценную международную организацию», – обозначил глава государства.

Он аргументировал, что зрелость и эффективность СВМДА как региональной платформы политического диалога служит отправной точкой для ее дальнейшей трансформации.

«Государства – члены неоднократно обсуждали этот вопрос и, в принципе, согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация. Хочу подчеркнуть, что мы не создаем новую организацию, а переходим на новый этап институционального развития. Повышение статуса Совещания укрепит возросшую роль Азии в мировых делах и выведет взаимодействие государств-членов на новый уровень», – отметил Токаев.

Он уверен, что все эти шаги будут способствовать активизации сотрудничества и развития на азиатском континенте, а также позволит укрепить потенциал в противодействии вызовам и угрозам в стремительно меняющемся мире.