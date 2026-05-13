Свобода дороже легких денег: МВД сделало обращение перед летними каникулами

В министерстве предупредили, что ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет, сообщает Kazpravda.kz
Правоохранители призвали учащуюся молодежь не верить сомнительным интернет-предложениям о быстром доходе без усилий.
«Уважаемые школьники и студенты! В преддверии летних каникул МВД обращает ваше внимание на важные вопросы безопасности. Скоро начинаются долгожданные летние каникулы - время отдыха, свободы и новых впечатлений. Но есть нюанс. Именно летом в интернете и социальных сетях часто появляются заманчивые предложения: быстрые деньги, легкая работа, высокий доход без усилий. Однако за этим нередко скрывается незаконная деятельность. Речь идет о наркокурьерах, «закладчиках», а также о распространении и рекламе наркотиков. Важно понимать: это не просто риск, это уголовное преступление», – говорится в обращении.
Также в ведомстве напомнили, что ответственность за наркопреступления наступает с 16 лет. Наказание предусмотрено самое строгое вплоть до пожизненного лишения свободы. Одна «легкая подработка» может перечеркнуть всю жизнь.
«Если вам предлагают сомнительную работу – откажитесь. Не рискуйте своей свободой, судьбой и жизнью ради иллюзии быстрых денег. Выбирайте разумно не на одно лето, а на всю жизнь. Свобода дороже денег. Будущее важнее наживы», – заключил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.