США уже потратили $29 млрд на войну с Ираном

США
305
Айман Аманжолова
корреспондент

Об этом заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в палате представителей конгресса США

Фото: Kazpravda.kz

По его словам, ранее оценка затрат составляла около $25 млрд, однако пересмотр расчетов привел к увеличению итоговой суммы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Мы думаем, что сейчас это число ближе к $29 млрд», — заявление Херста приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

Он пояснил, что в обновленную оценку включены дополнительные расходы на замену и ремонт военной техники, а также на переброску и содержание военнослужащих в регионе операции.

Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст 29 апреля сообщал о том, что Пентагон США рассчитывает получить еще $1,5 трлн на операцию против Ирана. Он пояснил, что в указанную сумму входят расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также на замену оборудования.

#США #Иран #Конфликт #финансирование #расходы

Популярное

Все
О делах ратных и мирных
Голос Олжаса
От отдыха дикарем к полноценному комфорту
Когда оживает история
С акцентом на долгосрочные связи
Не наставлениями, а личным примером
Случайная встреча длиною в жизнь
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Продолжится ремонт вокзалов и дорог
Новая архитектура государства
Песни, ставшие судьбой
От сеялки до спутника
От традиционного патриархата – к партнерству
Заложили экопарк
Соединяя города и страны
Пять лет на защите прав граждан
И связист, и волонтер
Незаконное строительство многоквартирных ЖК выявили в Астане
Казахстан оказался самым экономным потребителем воды в Центральной Азии
Спасибо, труженики тыла!
Музыкальный перформанс в честь Дня Победы организовали в общественном транспорте Астаны
Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль Тулегеновой
Бектенов, Ашимбаев и Кошанов почтили память погибших в годы войны
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Спектакль «Алия» представили в Астане ко Дню Победы
День матерей отмечают в Казахстане
Спикер Сената возложил цветы к памятнику Рахимжану Кошкарбаеву
Возвращение в элиту
Спикер Мажилиса возложил цветы к памятнику Талгату Бигельдинову
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
На днях в Зубцовском районе Тверской области были найдены останки солдата Кенемана Дидарбекова
Студенты помогают пенсионерам освоить онлайн-сервисы
На казахстанско-узбекской границе наблюдается скопление людей
Жалгас Кайролла выиграл «золото» домашнего турнира по дзюдо
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Астане
Слово об отважной Алие
Токаев посетил военный парад в честь Дня Победы в Москве
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбетова
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путь писателя и государственного деятеля
Нотр-Дам в... Шымкенте
Задача – возвращение в элиту
«Махаббат» превращает нити в чувства
В Казахстане стартовала тематическая неделя к Национальному дню книги
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Токаев выразил соболезнование семье народного артиста Есмухана Обаева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Над городом плывет шашлычный дым
Вручены государственные награды от имени Президента
Адвоката осудили за мошенничество и подстрекательство к даче взятки в области Ұлытау

Читайте также

Бальный зал в Белом доме откроют в 2028 году
США и Китай продолжат тесное сотрудничество после саммита в…
Крупный лесной пожар вспыхнул вблизи Майами
FIFA утроила цену до $32,970 на лучшие билеты на финал ЧМ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]