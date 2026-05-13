США уже потратили $29 млрд на войну с Ираном

Об этом заявил исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст на слушаниях в палате представителей конгресса США

Фото: Kazpravda.kz

По его словам, ранее оценка затрат составляла около $25 млрд, однако пересмотр расчетов привел к увеличению итоговой суммы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Мы думаем, что сейчас это число ближе к $29 млрд», — заявление Херста приводит газета The Wall Street Journal (WSJ).

Он пояснил, что в обновленную оценку включены дополнительные расходы на замену и ремонт военной техники, а также на переброску и содержание военнослужащих в регионе операции.

Исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст 29 апреля сообщал о том, что Пентагон США рассчитывает получить еще $1,5 трлн на операцию против Ирана. Он пояснил, что в указанную сумму входят расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание, а также на замену оборудования.