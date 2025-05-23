Надежда Сергеевна – учитель начальных классов общеобразовательной школы № 2 села Красный Яр и завуч по воспитательной работе в казахских классах. Родилась и выросла она в ауле Акадыр Зерендинского района. Когда перешла в третий класс, ситуация изменилась: из-за отъезда большинства русскоязычных жителей сельская школа стала казахской. Девочка продолжила обучение на государственном языке, что поначалу было непросто. С теп­лотой и благодарностью вспоминает Надежда своего первого учителя Шынар Хайбар, которая с первых дней взяла девочку под свое крыло, помогая освоиться в новой языковой среде. Почти каждый вечер школьница приходила к ней домой, где терпеливая и настойчивая Шынар-апай занималась с ней дополнительно, подтягивая по всем предметам. Вскоре прилежная ученица уже успешно защищала честь школы на различных языковых конкурсах, была одной из лучших в домбровом кружке. Надежда Кашкевич убеждена: любовь к профессии педагога пробудила в ней ее учитель Шынар Хайбар.

Вспоминает Надежда и своих одноклассниц. Они помогали учить язык даже во время игр. Одной из любимых была игра в классики: вместо привычных цифр в клетках девочки писали казахские слова. Прыгая по ним, Надя произносила вслух каждое, стараясь запомнить. К примеру, первое слово, которое она запомнила, было «күн» (солнце).

Надежда Кашкевич окончила Высший казахский педагогический колледж им. Ж. Мусина, затем КУ им. Ш. Уалиханова. Двуязычный педагог, свободно ведущая уроки на русском языке, внеклассные мероприятия – на казахском, признается, что чувствует себя уверенно и свободно в любой среде. Будучи завучем по воспитательной работе в казахских классах, нередко слышит слова благодарности от родителей учеников, особенно от тех, кто впервые сталкивается с русским педагогом, свободно изъясняющимся на чистейшем казахском языке.

– Я представляю, как важно бывает для родителей знать, что их понимают не только формально. Мне, в свою очередь, знание государственного языка очень помогает, дает свободу общения, – говорит собеседница.

Педагог легко переходит с одного языка на другой, становясь для учеников настоящим проводником в мир обеих культур. Ее личный пример – яркое свидетельство того, что знание языков обогащает человека, расширяет его кругозор. Когда ребенок в начальных классах слышит три языка, понимает шутки, пословицы, он станет, считает учитель, не просто трехъязычным, а духовно богатым. Поэтому, как завуч, Надежда Сергеевна в школьные перемены старается включать языковые минутки: предлагает ребятам поиграть в национальные игры, разгадать кроссворды или поучаствовать в веселых викторинах, связанных с языками и народными традициями. Учитель хорошо знает, что эти пусть короткие, но содержательные минуты увлекают детей начального звена. Они с интересом учат новые слова, знакомятся с пословицами, узнают историю происхождения тех или иных выражений. Вот почему так важно с ранних лет учить детей видеть в различиях не барьеры, а богатство.

И своих двух дочерей Надежда Сергеевна приобщает к казахскому языку и культуре. Любит готовить национальные блюда, которые ее домочадцы обожают.­ Муж Максим очень любит бесбармак, который Надежда готовит не хуже любой казахской келин. Она добавляет, что тесто для него раскатывает только сама.

Девчонкам очень нравится приготовленное мамой традиционное казахское лакомство қоспа. Надежда сама его обожает, попробовав эту сладость еще в детстве в родном ауле.

К слову, младший брат На­дежды – Владимир Лошков – женат на казашке.

– Приходя к ним в гости, попа­даешь в настоящую казахскую среду, – улыбается моя собеседница. – Брата отличает разве что внешность, говорит он в основном на казахском, очень легко и свободно.

По словам Надежды, семья ее младшего брата – пример того, как не терять своих корней, принимать и любить традиции других. Во всех ее братьях и сестрах это уважение заложено с детства примером взаимоотношений родителей с их односельчанами. Уроки взрослых не прошли даром, сделав их сильнее, добрее.

– И если мои ученики вырас­тут людьми, которые ценят свой язык и культуру, уважают язык страны, в которой родились, я буду знать, что не зря работаю, – говорит педагог.