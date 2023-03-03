Свой чужой дом

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Насихат Оркушпаева

Желание приобрести движимое или недвижимое имущество по цене ниже рыночной, как правило, может сыграть злую шутку. Ведь если скупой платит дважды, то наивный – трижды.

Последние несколько лет казахстанцы активно пересылают друг другу посредством социальных сетей и мессенджеров «интересные» предложения: мол, приобретите квартиру своей мечты по выгодным условиям чуть ли ни в любом регионе Казахстана. Под заманчивыми условиями «благодетели» подразумевают внесение энной суммы и выдачу заветных метров квадратных в считанные месяцы без процентов и переплат.

Здесь, как говорится, и к гадалке ходить не нужно, но нет, обязательно найдутся те, кто «клюнет» на ложные лозунги и шаткие обещания. То ли люди у нас чрезмерно наивные, то ли техники нейролингвистического программирования дают знать о себе – непонятно. Но факт остается фактом: люди продолжают вкладывать кровные деньги в финансовые пирамиды, которые уже давно научились мас­кироваться под управляющие компании, потребительские, жилищные, производственные кооперативы, букмекерские конторы и другие организации.

По словам специалистов в области недвижимости, злоумышленники берут за основу модель той же жилищной кооперации, вкрапляя в нее элементы финансового обмана. Примитивная схема такого «развода» выглядит примерно так: вам предлагают внести определенный процент от стоимости жилья и (или) так называемый членский взнос и пригласить новых вкладчиков. Имущество, как вы понимаете, приобретается за счет последних. Этакий порочный круг.

– Одной из схем финансовых пирамид являются потребительские кооперативы. Мошенники предлагают программу по приобретению жилья или автомобиля. Так, в прошлом году организация под видом жилищного кооператива осуществляла финансовую деятельность на территории Казахстана с целью мнимого оказания содействия гражданам в приобретении жилья вне зависимости от дохода. Организаторы финансовой пирамиды посредством социальных сетей и мессенджера WhatsApp привлекали физических лиц, предлагая альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шаңырақ+». Для участия в программе необходимо было внести 103 доллара и пригласить новых вкладчиков, – приводят один из примеров обмана представители пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу Казахстана.

И таких фактов, как показывает практика, немало. Тем не менее не все жилищные кооперативы имеют аферистскую подоплеку. Главное – уметь различать. И самое важное отличие – отсутствие у кооператива лицензии, учетной регистрации в соответствующих органах. Хотя, как говорит начальник 4-го отдела управления криминальной полиции ДП Астаны Нурлан Жуманазаров, финансовые пирамиды, так же, как и ложные жилищные кооперативы, вполне спокойно могут получить разрешительные документы на свою деятельность.

– Бывает так, что организации на начальном этапе работают в рамках закона, а уже со временем прибегают к мошенническим схемам и различным способам обмана, – отмечает Нурлан Жуманазаров. – Внимательность и бдительность людей – основной способ защиты от мошенников. При этом нужно обращать внимание и на разницу цен на движимое или недвижимое имущество от рыночных. Это также один из признаков мошенничества. Ведь не зря говорят, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Для приобретения жилья есть разные ипотечные программы, где государство вступает гарантом, правда, стоимость одного метра квадратного здесь немного выше.

По его словам, не менее важным отличием любой ложной организации – будь то финансовые пирамиды в чистом виде или маскирующиеся под них жилищные кооперативы – является и непрозрачность финансовых документов. Мошенники не показывают отчетность. В кооперативах же, работающих честно, сведения о материальных поступлениях доступны для всеобщего обозрения, а это значит, что участники могут сами утверждать финансовые расходы и оценивать возможные риски.

В любом случае эксперты всегда советуют перепроверять информацию о какой-либо организации, которая занимается реализацией движимого и недвижимого имущества, а также сбором денег, поскольку там, где речь идет о материальных вложениях, всегда есть вероятность быть обманутым.

Если вы или ваши близкие были вовлечены в финансовую пирамиду или любую другую мошенническую схему, то вам следует обратиться в правоохранительные органы или в Агентство по финансовому мониторингу по телефону доверия +7 (7172) 708-478 либо в территориальные органы финансового мониторинга.

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