В частности, эти средства будут направлены на поддержку местных предпринимателей и строительство современных товарно-молочных ферм, что позволит значительно улучшить качество и объемы производства молока и молочной продукции в регионе, сообщает Kazpravda.kz

Фото: акимат СКО

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию этого направления, стали льготные кредиты, которые теперь доступны для аграриев. Кредиты предлагаются под низкий процент, что делает строительство современных ферм более доступным для местных предпринимателей. Это, в свою очередь, создаст новые рабочие места, обеспечивая сельчанам стабильную работу в течение всего года.

Специалисты подчеркивают, что развитие животноводства в регионе будет способствовать не только увеличению производства молока, но и развитию перерабатывающей отрасли. Ожидается, что благодаря строительству товарно-молочных ферм значительно повысится качество и объемы молочной продукции, что принесет выгоду не только местным производителям, но и потребителям.

Кроме того, развитие молочного животноводства поможет укрепить продовольственную безопасность региона, создавая условия для устойчивого снабжения молоком и молочными продуктами на местном уровне. Это также откроет новые перспективы для малого и среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции.