По информации территориальной инспекции в АПК МСХ РК, химическая обработка по итальянскому прусу в регионе началась 21 мая. План обследования по вредителю составляет 1 233 тысячи га, обследовано около 300 тысяч га. По данной территории подлежит обработке 65,911 тыс. га, обработано – 48,58 тыс. га.

На сегодняшний день обработка проводится на территории города и в 12 районах. В работах задействовано 24 единиц техники, в том числе 5 аэрозольных генераторов, 14 наземных вентиляторных опрыскивателей, 2 единицы сверхлегкой авиации и 3 дрона.

Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми в ЗКО выделено 312 млн тенге.

В ближайшее дни в регионе начнется обработка против нестадной саранчи. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете. Работы будут проведены на 192,3 тыс. га. По информации областного управления сельского хозяйства, на сегодняшний день численность нестадной саранчи не превышает экономического порога вредоносности.