Свыше 134 тысяч га планируется обработать в ЗКО против саранчи

Сельское хозяйство
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Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В прошлом году за счет республиканского бюджета против стадных саранчовых было обработано 113,5 тыс. га, в текущем – площади обработки решено расширить.

Фото: pixabay.com

По информации территориальной инспекции в АПК МСХ РК, химическая обработка по итальянскому прусу в регионе началась 21 мая. План обследования по вредителю составляет 1 233 тысячи га, обследовано около 300 тысяч га. По данной территории подлежит обработке 65,911 тыс. га, обработано – 48,58 тыс. га.

На сегодняшний день обработка проводится на территории города и в 12 районах. В работах задействовано 24 единиц техники, в том числе 5 аэрозольных генераторов, 14 наземных вентиляторных опрыскивателей, 2 единицы сверхлегкой авиации и 3 дрона.

Из республиканского бюджета на борьбу со стадными саранчовыми в ЗКО выделено 312 млн тенге.   

В ближайшее дни в регионе начнется обработка против нестадной саранчи. Средства на эти цели предусмотрены в областном бюджете. Работы будут проведены на 192,3 тыс. га. По информации областного управления сельского хозяйства, на сегодняшний день численность нестадной саранчи не превышает экономического порога вредоносности.

#сельское хозяйство #саранча #обработка

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