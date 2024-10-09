Свыше 1,4 тыс. ИП применяли разные схемы для получения завышенных соцвыплат

Проверки продолжаются во всех регионах республики, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минтруда, в текущем году сотрудники ГФСС выявили более 1,4 тыс. индивидуальных предпринимателей (ИП), применяющих различные схемы с целью получения социальных выплат в завышенном размере, сообщает Kazpravda.kz

В правоохранительные органы были направлены письма, в которых расписаны механизмы, используемые ИП при перечислении социальных отчислений, и списки индивидуальных предпринимателей, действия которых способствовали необоснованному выведению денеu из системы социального страхования.

В ходе проведенных ГФСС проверок фактического трудоустройства сотрудников у таких ИП выявлены 64 индивидуальных предпринимателя, которые отрицают наличие у них наемных работников. При этом социальные отчисления от своих ИП за несуществующих работников они объясняют передачей электронных ключей бухгалтерам, которые заполняли для них отчеты в фискальные органы. По 479 ИП продолжается работа по установлению трудовых отношений.

Также выявлены случаи, когда за одного человека социальные отчисления в ГФСС перечислялись от нескольких ИП с целью дальнейшего назначения выплат в необоснованно завышенном размере.

На сегодня ГФСС переданы материалы в правоохранительные органы по 11 ИП (Актюбинская, Павлодарская области и Алматы). Проверки продолжаются во всех регионах республики, готовятся материалы для передачи в правоохранительные органы.

Также ужесточен процесс рассмотрения документов по вновь обратившимся заявителям, умышленно завышающим доход с целью получения выплат из ГФСС в завышенном размере. Данные мероприятия направлены на пресечение и недопущение неправомерных действий, тем самым обеспечивая справедливую социальную защиту всех участников системы обязательного социального страхования.

В ведомстве напомнили, что за мошеннические действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность.