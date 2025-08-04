Свыше 20 недропользователей лишены лицензий в Туркестанской области

Недропользование
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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Аким региона поручил не прекращать рейды

Фото: пресс-служба областного акимата

У 22 компаний, нарушивших требования законодательства к недропользователям, отозваны лицензии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской  области

В регионе зарегистрированы 198 недропользователей, добывающих полезные ископаемые. Из них 74 работают на основе контрактов, 124 - по лицензиям.

«Поручаю отозвать лицензии предпринимателей-недропользователей, не соблюдающих требования закона. Рейды не должны прекращаться. Проверьте все. Необходимо строго соблюдать экологические требования. Эти вопросы будут находиться под постоянным надзором», - подчеркнул аким Туркестанской  области Нуралхан Кушеров на аппаратном совещании, в повестку которого включили вопрос недропользования.

В области ведется работа по возврату в собственность государства приостановленных и неиспользуемых месторождений. С начала года на баланс государства возвращено 35 тыс. га, на которых работали 17 недропользователей.

Специальные мобильные группы по профилактике незаконного недропользования регулярно проводят мониторинг. При этом много фактов незаконного недропользования зафиксировано на территории городов Арысь и Кентау, в Отырарском, Ордабасинском, Келесском, Сауранском районах. Так, установлено незаконное извлечение барита в районе сельского округа Хантагы города Кентау. Граждане, нарушившие закон, привлечены к ответственности. Также зарегистрированы незаконные раскопки на берегу реки Келес в Келесском районе, складирование и реализация продукции на пастбищных угодьях.

Исполняющий обязанности руководителя управления промышленности и индустриально-инновационного развития Туркестанской области Канат Шонбасов сообщил, что в  связи с тем, что на некоторых территориях не прекращаются нарушения, со стороны управления применяются специальные устройства - дроны. Работа в этом направлении четко налажена, видеоматериалы по выявленным фактам переданы сотрудникам полиции, а грузовые автомобили выдворены на стоянку.

Кроме того, в Министерство промышленности и строительства направлено рекомендательное письмо о внесении изменений в Кодекс "О недрах и недропользовании" в целях усиления ответственности недропользователей в связи с неисполнением ими контрактных лицензионных обязательств.

На заседании предложили усилить работу по закрытию точек незаконной добычи полезных ископаемых в районах, городах и селах. Также обсудили меры ответственности участковых и акимов на местах, где зафиксированы такие нарушения. В ходе рейда рабочей группы департамент полиции отметил необходимость постоянного привлечения бойцов спецназа для оперативных действий. Эти предложения внесены в протокол.

 

#нарушение #лицензии #недропользователи

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