Свыше 240 тыс. казахстанцев получили адресную соцпомощь за 5 месяцев

Госуслуги
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Венера Баталова
корреспондент

В текущем году на эти цели из бюджета предусмотрено 132,9 млрд тенге

Фото: Минтруда и соцзащиты РК

По состоянию на 1 июня 2025 года адресная социальная помощь (АСП) назначена 242,4 тыс. человек из 45,2 тыс. семей на сумму 13,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты населения РК

Как сообщалось ранее, основная цель АСП – выведение семьи из сложной жизненной ситуации посредством осуществления поддержки в виде денежных выплат и вовлечения в активные меры содействия занятости трудоспособных членов семьи.

АСП предусматривает:

- ежеквартальное назначение социальной помощи гражданам, доход которых не превышает черты бедности;

- предоставление ежемесячной дополнительной выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет включительно в размере 1,5 МРП на каждого ребенка. На 1 июня т. г. дополнительная выплата назначена 74,5 тыс. детям дошкольного возраста из числа получателей АСП на сумму 1,8 млрд тенге;

- содействие занятости путем трудоустройства, предоставления грантов семьям, мотивированным на открытие собственного дела, направления на курсы повышения квалификации (при необходимости) и другие.

#выплаты #соцпомощь #АСП

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