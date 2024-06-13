Свыше 2,5 тыс. человек борются с саранчой по Казахстану

Правительство, Сельское хозяйство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В этом году площадь, запланированная к обработке против саранчи, составляет 2,5 млн га

Фото: пресс-служба правительства РК

В ходе рабочей поездки в Туркестанскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров проинформировал местных аграриев о том, что вопросы выявления и обработки территорий против саранчовых вредителей находятся на особом контроле премьер-министра, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Министр также рассказал о мерах, принимаемых МСХ для недопущения нашествия саранчи и нанесения ущерба сельскому хозяйству.

На 2024 год приходится естественный пик распространения насекомых-вредителей. Рост территории их присутствия наблюдался и в 2023 году. Тогда было охвачено 1,5 млн га. В текущем году площадь, запланированная к обработке против саранчи, составляет 2,5 млн га, в том числе по Туркестанской области – 271 тыс. га.

«В нынешнем году планируется обработать 2,5 млн га – это самая обширная площадь химобработки за последние годы (с 2016 года). На 1 млн га больше, чем в 2023 году, и больше, чем, к примеру, во всех странах Центральной Азии вместе взятых», —  отметил Айдарбек Сапаров.

Министр подчеркнул, что для мониторинга и обработки мобилизованы основные и дополнительные ресурсы.

В частности, по всей стране задействовано более 2,5 тыс. специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов, 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов.

Впервые в этом году для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.

«Ведем также работу с соседями и международными организациями. Буквально в пятницу, 7 июня, мы провели встречу министров сельского хозяйства стран Центральной Азии на площадке ФАО по вопросам борьбы с саранчой. Обсудили координацию усилий. Проведено совещание с российской стороной. Ведутся совместные обработки с узбекскими коллегами», —  подытожил Айдарбек Сапаров.

#регионы #борьба #саранча #оперштаб

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