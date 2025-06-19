Свыше 370 млрд тенге в виде детских пособий выплачено в 2025 году в РК

Экономика
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С начала года госпособиями, а также выплатами из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), на рождение и по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет охвачены 333,6 тыс. человек на общую сумму 371,6 млрд тенге,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтруда

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С начала 2025 года пособие на рождение ребенка из республиканского бюджета получили 145 тыс. человек на сумму 26,2 млрд тенге, в том числе в мае данный вид пособия получили 28 тыс. человек на сумму 5,1 млрд тенге. На данное пособие могут претендовать постоянно проживающие в Казахстане граждане, кандасы, а также иностранцы, имеющие рожденных, усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку детей.

Лица (семьи), имеющие детей, в том числе усыновленных, а также взятых под опеку детей, сводных детей, если они не учтены в семье другого родителя, имеют право на получение пособия по уходу в случаях, когда лицо, осуществляющее уход за ребенком, не является участником системы обязательного социального страхования. За отчетный период пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в среднем получили 123,6 тыс. человек на сумму 18 млрд тенге, в том числе в мае данный вид пособия получили 124,9 тыс. человек на сумму 3,6 млрд тенге.

Размеры государственных пособий на рождение и по уходу за ребенком устанавливаются в зависимости от месячного расчетного показателя. С начала 2025 года размеры государственных пособий проиндексированы на 6,5%.

Размеры пособия на рождение ребенка в этом году составляют:

- на первого, второго, третьего ребенка – 38 МРП или 149 416 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 63 МРП или 247 716 тенге.

Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается ежемесячно в следующих размерах:

- на первого ребенка – 5,76 МРП или 22 648 тенге;

- на второго ребенка – 6,81 МРП или 26 777 тенге;

- на третьего ребенка – 7,85 МРП или 30 866 тенге;

- на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 34 995 тенге.

Кроме того, работающим гражданам на все дни отпуска по беременности и родам из ГФСС назначается социальная выплата по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей). Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 12 месяцев до даты отпуска по беременности и родам и количества дней нетрудоспособности.

Данную единовременную выплату c начала года получили 100,3 тыс. человек на общую сумму 144,4 млрд тенге, в том числе в мае выплату получили 22,6 тыс. человек на сумму 27 млрд тенге. Средний размер назначенной выплаты за 5 месяцев составил 1 590 618 тенге.

Также из ГФСС участнику системы соцстрахования с даты рождения ребенка назначается ежемесячная социальная выплата по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до полутора лет. Размер выплаты составляет 40% от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года. При рождении двух и более детей выплата назначается на каждого ребенка отдельно.

За 5 месяцев 2025 года данная выплата назначена 109,7 тыс. человек на сумму 183 млрд тенге, в том числе в мае выплата была назначена 20,9 тыс. человек на сумму 36 млрд тенге. Ежемесячный средний размер выплаты за 5 месяцев составил 90 817 тенге.

#дети #пособия #ГФСС

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