Лицензии оформлялись через внесение ложных данных в систему «Е-лицензирование», передает Kazpravda.kz
По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников.
"Фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало. В результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность", - прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу.