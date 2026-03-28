По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ «Управление градостроительного контроля города Алматы», через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников.

"Фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало. В результате в обход действующих квалификационных норм более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность", - прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу.

За предоставление подобных «услуг» организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге. Следствие продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.