Свыше 400 военнослужащим Нацгвардии РК не выплачивали жилищные пособия

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Более 400 военнослужащих Национальной гвардии Республики Казахстан, воспитывающих детей с инвалидностью, не получали положенные выплаты, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Главная военная прокуратура установила, что в соответствии со статьей 14 Закона «О правах ребенка в Республике Казахстан» и статьями 75, 101-2 Закона «О жилищных отношениях», военнослужащие, воспитывающие детей с инвалидностью, имеют право на дополнительное жилье или жилищные выплаты.

По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора главной военной прокуратурой совместно с главным командованием Национальной гвардией причины сложившейся ситуации устранены. Проведена соответствующая разъяснительная работа с личным составом. Изменен порядок подачи рапортов с обязательным указанием наличия в составе семей военнослужащих детей с инвалидностью.

В настоящее время проводится перерасчет жилищных выплат.

Аналогичная работа осуществляется и в других военных ведомствах, добавили в ГП РК.