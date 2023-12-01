Свыше 500 рабочих мест появится в Экибастузе благодаря новому заводу ферросплавов

Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

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Участники обсудили вопрос строительства завода по производству ферросплавов в городе Экибастузе Павлодарской области. Проект мощностью 80 тысяч тонн ферросилиция в год позволит создать более 520 постоянных рабочих мест и увеличить казахстанский экспорт данной продукции в Японию, Южную Корею, США, Турцию и страны Европы. Объем инвестиций по проекту составит свыше 113 млрд тенге, срок ввода в эксплуатацию – 2025 год.

Наряду с этим рассмотрены актуальные вопросы дальнейшей разработки нефтяных месторождений. Затронуты такие направления, как повышение эффективности производства, создание рабочих мест и обеспечение сервисных компаний необходимыми объемами работ.

Кроме того, члены госкомиссии обсудили подходы по актуализации Комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы. В частности, рассмотрены обновленные критерии включения и исключения объектов продажи, а также предложения по передаче ряда активов в конкурентную среду. Так, передача в конкурентную среду авиакомпании Qazaq Air запланирована на 2024 год.