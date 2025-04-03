Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура области Ұлытау завершила досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ города Сатпаев и других лиц по факту хищения бюджетных средств в рамках программы переселения, передает Kazpravda.kz

По информации Генпрокуратуры, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге путем фиктивного выкупа для государственных нужд несуществующего здания.

В ходе расследования в отношении подозреваемых были применены различные меры пресечения, а также наложен арест на их имущество.

Уголовное дело направлено в суд.