Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
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Имущество подозреваемых на период расследования арестовано
Прокуратура области Ұлытау завершила досудебное расследование в отношении бывшего руководителя отдела ЖКХ города Сатпаев и других лиц по факту хищения бюджетных средств в рамках программы переселения, передает Kazpravda.kz
По информации Генпрокуратуры, они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении путем мошенничества свыше 91 млн тенге путем фиктивного выкупа для государственных нужд несуществующего здания.
В ходе расследования в отношении подозреваемых были применены различные меры пресечения, а также наложен арест на их имущество.
Уголовное дело направлено в суд.