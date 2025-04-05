Из них около 800 – в отечест­венных учебных заведениях, более 30 офицеров и около 200 курсантов – в России, Турции и Китае. Особое внимание уделяется переподготовке и повышению квалификации офицеров войск правопорядка. Ежегодно около 450 военнослужащих направляются на специализированные курсы в Казахстане и за границей.

фото предоставлено пресс-службой Нацгвардии МВД РК

Занятия проходят в условиях, максимально приближенных к реальным. Строгая дисциплина, тактическая подготовка и изучение современных военных стратегий позволяют будущим офицерам уверенно смотреть в будущее.

– Помимо курсантов из Казахстана в нашем университете обучаются слушатели из стран СНГ и Африки. Я горжусь тем, что представляю Казахстан и Национальную гвардию в этом университете, – рассказывает курсант пятого курса Военного университета Минобороны РФ Алишер Аскарбек. – Обучение дает нам не только знания в области военной журналистики, но и понимание тактики, вооружения и организации боевых действий. Мы анализируем реальные операции, изучаем стратегические решения и участвуем в полевых выходах.

Основной акцент при обучении гвардейцев делается на дисциплине, физической и бое­вой подготовке.

– В Турецкой жандармерии у нас проводятся занятия по обучению языку, строевой подготовке, а также знакомство с тактикой ведения боевых действий. Инструкторы делятся своим опытом, а строгая дисциплина и высокий темп помогут нам адаптироваться в любых ситуациях в будущем, – делится курсант подготовительного курса Академии жандармерии и береговой охраны Турецкой Республики Гани Узакбай.

В пресс-службе НГ МВД РК отмечают, что подготовка офицерских кадров является ключевым элементом в обеспечении боевой готовности Нацгвардии, профессионализма и авторитета среди других силовых структур. За этим процессом стоит многолетняя работа как казахстанских, так и зарубежных военных учебных заведений.