Ровно год назад в Алмалинском районе открылся центр развития «Шабыт», который построили на месте Дома школьника № 2, существовавшего с 1951-го. Старое, технически изношенное здание демонтировали в кратчайшие сроки, и потом на участке был возведен современный инновационный комплекс с бассейном и творческими зонами.

– Проектировщики учли все пожелания нашего коллектива и применили передовой опыт строительства подобных центров в Астане. Отмечу, инвесторы сами нам предложили сделать бассейн! А ведь раньше у нас не было даже спортзала. Это настоящий прорыв, – рассказывает директор центра Бакытгуль Лекерова. – Благодаря этим изменениям учебный процесс объединяет теперь спортивное и эстетичес­кое воспитание в максимально комфортных условиях. Новая инфраструктура не только вдохновила учителей и учеников, но и обеспечила высокий уровень удобства для родителей.

Отмечу, что с первых минут пребывания в новом центре ощущается сильный контраст с тем, что было здесь раньше: просторный светлый холл, удобные диваны для родителей, информационные стенды, амфитеатр – все продумано до мелочей. К слову, сама площадь здания стала в два раза больше. И теперь центр каждый день посещают около 400 детей, а всего занимаются 2 400 школьников. «Шабыт» работает круглый год, и в каникулярное время действует отдельная программа. Центр ведет шесть ключевых направлений: научно-техническое, социально-педагогическое, гуманитарное, художественно-эстетическое, музыкально-инструментальное, спортивно-оздоровительное. Особенно популярны кружки плавания, домбры, ИЗО, хореографии и робототехники.

– «У вас, оказывается, есть бассейн?» – это первый вопрос, который мы слышим от взрослых, впервые переступивших порог «Шабыта», – говорят сотрудники центра.

Да, он есть, и там идут занятия. За большой стеклянной дверью находится пространство в голубых тонах, где совершенно другая температура и атмосфера. Тренер по плаванию Алексей Урожаев проводит свою тренировку. По его словам, бассейн посещают более 70 детей в день.

– Желающих очень много, поэтому вначале ребята проходят двухмесячный бесплатный курс. Первостепенная задача –

научить ребенка плаванию, одному из самых важных навыков для человека. Затем, по желанию, они могут перейти на коммерческое отделение. При такой интенсивности посещения бассейн отвечает всем санитарным нормам, так как оснащен ультрасовременным чистящим и дезинфицирующим оборудованием, – поясняет тренер.

Один из самых популярных кружков среди мальчиков – робототехника. Светлый просторный класс, в центре которого стоит большой общий стол с конструкторами, тут же – компьютеры. Дети обсуждают новый проект под руководством преподавателя по робототехнике Ерболата Султанбаева.

– Занятия проходят в трех возрастных группах. Мы работаем по системе STEM, которая развивает инженерное мышление. Для самых маленьких используются специальные наборы LEGO. Сначала разъясняем детям, что такое датчики, моторы, хабы, для чего они нужны и как работают. Потом обучаем их программированию. Дополнительно учим управлять дронами, – объясняет преподаватель.

Ребята с удовольствием демонстрируют свои работы, среди которых – механическая рука. Она может сгибать и разгибать пальцы и даже захватывать предметы.

– Дети создают роботов своими руками и сами их программируют. Они на практике понимают, что такое робототехника. В современном мире все связано с технологиями, искусственным интеллектом, роботизацией. Отрадно, что наши ученики любознательны и стремятся познать что-то новое. Сейчас они учатся, а завтра будут создавать стартапы в IT. Уже в феврале команда центра будет участвовать в отборе на международный конкурс в Астане. В случае выхода в финал наградой будет поездка в Турцию, – говорит Ерболат Султанбаев.

В одном из кабинетов девочки занимаются бисероплетением. Уже с порога взгляд зацепился за аккуратные композиции. В этой тонкой работе чувствуется терпение и внимание к каждой детали. На интерактивной доске педагог показывает схемы плетения, а девочки сосредоточенно работают над своими поделками. К примеру, изящный букет цветов в вазе создан в технике петельного плетения: мелкие бусинки нанизываются на тонкую проволоку, затем скручиваются. Бисероплетение можно назвать отдельным видом искусства, в котором важна техника, стиль и цветовое решение.

– У детей развиваются фантазия, вкус, понимание пространства. Здесь задействована мелкая моторика, а значит, развивается интеллект ребенка, – утверждает педагог Лилия Ерещенко. – В век гаджетов такие занятия становятся настоящей терапией.

А в уютном шахматном кабинете несколько мальчиков разбирали партии со своим преподавателем, кандидатом в мастера спорта Лео­нидом Корольковым. Обратила внимание на фотографии, свидетельствующие о достижениях казахстанских шахматистов на меж­дународной арене. Перехватив мой взгляд, тренер напомнил, что именно в Доме школьника № 2 начинала свой путь в большой спорт первая женщина-гроссмейс­тер в истории Казахстана Жансая Абдумалик. Она пришла сюда в пять лет, а тренировал ее Николай Перегудов.

– Детей с каждым годом становится все больше, – продолжает Леонид Корольков. – Сейчас у нас занимаются 54 ребенка. И это в том числе связано с успехами наших юных шахматистов на международной арене. Кстати, хотел бы обратить внимание на нехватку методической литературы. Мы благодарны международному гроссмейстеру Динаре Садуакасовой, которая выпустила книгу «Шахматы для начинающих на казахском языке», но для развития спорта этого мало.

Из шахматного класса я перешла в светлый уютный зал хорео­графии. Здесь звучала музыка, девочки выстроились вдоль станка у огромного зеркала. По словам хореографа Махинур Тирановой, коллектив уже участвует в конкурсах и фестивалях, есть и первые победы.

– Девочки, вам нравится танцевать? – интересуюсь я.

– Да!!! – отвечают дружно они.

...Флешмобы, викторины, массовые мероприятия сделали центр точкой притяжения не только для детей Алмалинского района, но и для ребят со всех концов города. Стоит отметить, что в последние годы в Алматы активно обновляется вся система дополнительного образования и подобные современные центры появились в Наурызбайском и Алатауском районах.