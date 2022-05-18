Таблички с QR-кодами на сайт по защите прав детей устанавливают в школах Казахстана

Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки РК в рамках Года детей запустил интернет-ресурс «Bala Qorgau». Теперь в школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и адресом веб-сайта «Bala Qorgau», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МОН РК.

Просканировав QR-код, школьники попадают на сайт «Bala Qorgau», где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. Обратившимся гарантируется анонимность.

На сегодня QR-таблички уже установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В дальнейшем они будут установлены и в других организациях образования страны.

Уже поступило более 100 обращений, в основном, они касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей, отметили в министерстве.

«Сайт «Bala Qorgau» создан для того, чтобы школьники всегда могли обратиться за необходимой поддержкой и помощью, чтобы они всегда чувствовали себя защищенными. Дети, попадая в разные ситуации, зачастую не знают, как себя вести и к кому обратиться за помощью. Не знают, кому сообщить о фактах буллинга в отношении себя или сверстников. Теперь они смогут, быстренько просканировав QR-код, обратиться к нам, им будет оказана необходимая консультационная, психологическая помощь. Веб-сайт поможет оперативно выявлять актуальные вопросы, которые волнуют школьников, а также факты нарушения прав детей. Веб-сайт поможет повысить правовую грамотность учащихся, а также их родителей», – отметила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МОН РК Элина Паули.

На сайте школьники и родители могут найти советы, как быть в той или иной ситуации. К примеру, ребята могут узнать, как завести новых друзей, как не попасть в плохую компанию и т.д.

Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, консультанты перезвонят и ответят на волнующие детей, родителей вопросы, добавили в министерстве.