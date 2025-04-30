Таеквондистка завоевала «золото» на клубном чемпионате Азии

Спорт
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В китайском городе Уси стартовал открытый клубный чемпионат Азии по таеквондо, сообщает Kazpravda.kz

Фото: НОК РК

В первый день соревнований казахстанские спортсмены завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые медали. 

Первой стала Мария Севостьянова (до 57 кг). Бейбарыс Каблан (свыше 87 кг) показал второй результат. 

Третье место заняли Альтаир Умирбеков (до 74 кг), Батырхан Толеугали (до 80 кг) и Нодира Ахмедова (до 49 кг).

В чемпионате Азии среди клубов участвуют 219 спортсменов из 14 стран.

#Спорт #медаль #чемпионат Азии #таеквондо

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