Таиланд сократит безвизовое пребывание туристов до 30 дней

В мире,Lifestyle,Туризм
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Ранее этот срок достигал 60 дней

Фото: А.Аманжолова

Власти Таиланда планируют сократить срок безвизового пребывания туристов в стране до 30 дней, чтобы снизить риск ведения нелегального бизнеса на территории страны, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Период безвизового пребывания в Таиланде планируется сократить с 60 до 30 дней», — говорится в материале газеты Bangkok Post со ссылкой на министерство туризма и спорта.

Глава минтуризма Соравонг Тхиентхонг уточнил, что министерство иностранных дел Таиланда признало существование проблемы использования иностранцами безвизового режима с целью ведения незаконного бизнеса.

Отмечается, что соответствующие органы власти согласились на сокращение срока, чтобы снизить риск ведения нелегального бизнеса на территории страны.

В конце февраля власти Таиланда заявили, что вновь хотят ввести туристический сбор. По словам министра, нововведение не должно отпугнуть туристов, так как сбор невелик. 

#туризм #виза #Таиланд

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