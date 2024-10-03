Так вот они, условия!

Такие поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции одоб­рил Мажилис на пленарном заседании в первом чтении. Как отметил, представляя документ, первый заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Улан Саркулов, законопроект направлен на реализацию нормативного постановления Конс­титуционного суда от 13 июня 2023 года. В соответствии с данным нормативным постановлением статья 13 Закона «О противодействии коррупции» признана несоответствующей Конституции в части ограничения права на предпринимательскую деятельность лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. То есть лица, приравненные к госслужащим, уже смогут заниматься бизнесом.

– К таким лицам относятся лица, осуществляющие управленческие функции в РГП, коммунальных предприятиях, коммунальных госучреждениях, в том числе школах, больницах. Это первые руководители, их заместители, руководители департаментов госзакупок, руководители филиалов, – пояс­нил замглавы Антикора.

Как и раньше, из числа приравненных лиц такой запрет предлагается сохранить за членами территориальных избирательных комиссий (осуществляющими полномочия на постоянной основе, так как такой запрет закреплен в вышестоящем акте – Конституционном законе «О выборах»), служащими Нацбанка, Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, уполномоченной организации в сфере гражданской авиации (АО «Авиационная администрация Казахстана») – поскольку указанные служащие осуществляют контрольно-надзорные функции, а также управленцами в национальных холдингах и национальных компаниях ввиду стратегичес­кой направленности деятельности таких компаний.

– Вместе с тем и сейчас вправе заниматься любой не запрещенной законом предпринимательской деятельностью рядовые работники нацкомпаний и нацхолдингов, так как они не относятся к понятию «лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение госфункций», – добавил Улан Саркулов.

Законопроектом предусмот­рены условия, при которых приравненные лица смогут заниматься предпринимательской деятельностью. Так, соответствующая деятельность не должна будет препятствовать выполнению ими должностных обязанностей, не должна влечь использование ими служебного имущества, также не допус­кается конфликт интересов с должностными обязанностями.

Конституционным судом отмечена необходимость совершенствования условий прохождения госслужбы с целью повышения ее привлекательности. Поэтому предлагается отменить для госслужащих требование о передаче в доверительное управление приоб­ретенных ценных бумаг, паев инвестфондов, облигаций и до 5% простых акций коммерчес­ких организаций. То же самое касается и цифровых активов.

В Законе «О противодействии коррупции» будет закреп­лено право госслужащих и приравненных к ним лиц получать доход от имущества, переданного в доверительное управление. Аналогичная норма уже имеется и действует в законе о госслужбе.

Хорошая новость и для министров. Они, наконец, получат возможность извлекать дополнительный доход и делать это смогут посредством сдачи в аренду своей недвижимости. Все эти годы члены Кабмина вынуждены были довольствоваться своими заработными платами. Но теперь запрет на извлечение прибыли из своей недвижимости снимается.

– Члены Правительства наряду с другими политическими госслужащими смогут сдавать в аренду принадлежащее им

жилье, – уточнил Улан Саркулов.

Конечно, есть ряд условий, которые госслужащие и приравненные к ним лица должны будут соблюдать в этих новых для себя условиях. Депутат Ажар Сагындыкова в связи с этим поинтересовалась, кем и каким образом будет устанавливаться несоблюдение должностными лицами условий и какие по ним будут выноситься решения.

Из ответа Улана Саркулова можно сделать вывод, что для тревоги нет повода. Все будут проверять и, если вдруг что-то вызовет подозрения, выводить на чистую воду. Так, отметил он, в Агентстве по противодействию коррупции есть соответствующая служба, есть уполномоченные сотрудники, которые занимаются этими вопросами.

– Есть разные механизмы выявления, набор инструментов по выявлению данных фактов. Существуют так называемые внешние анализы коррупционных рисков, мы практически на постоянной основе итоги этой работы опубликовываем, докладываем руководству страны. Есть внутренний анализ коррупционных рис­ков, мониторинг. Также к нам пос­тупает достаточное количество обращений граждан, в том числе госслужащих и приравненных к ним лиц. Все это, по сути, позволяет выявлять данные факты. Помимо этого, мы реализовываем в квазигосударственном секторе так называемый комплаенс. Комплаенс-офицеры при выявлении таких фактов докладывают нам, – пояснил замглавы Антикора.

Ну и самый, вероятно, на­дежный механизм, о котором упомянул Улан Саркулов, – сейчас все руководители прямо-таки обязаны соблюдать антикоррупционные стандарты.

– При подтверждении посту­пивших сведений они сами либо через нас принимают соответствующие меры. Ответственность предусмотрена. Есть прежде всего дисциплинарная ответственность, которую будет нести то или иное приравненное лицо. Если есть ущерб бюджету, то ответственность наступает в соответствии с законодательством, – сказал Улан Саркулов.

Согласно повестке, Мажилис ратифицировал Договор между Республикой Казахстан и Социалистической Респуб­ликой Вьетнам о передаче осуж­денных лиц. Как отмечается в заключении к документу, договор подписан в городе Ханой 21 августа 2023 года. Договор направлен на урегулирование отношений между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам по вопросам передачи осужденных на лишение свободы лиц для отбытия наказания в государстве своей гражданской принадлежнос­ти. «Принятие закона будет способствовать соблюдению прав и интересов граждан Республики Казахстан на территории Социалистической Республики Вьетнам, в выборе места отбывания наказания за совершенное правонарушение», – говорится в заключении.

Аналогичные договоры заключили с нами еще 23 страны – Азербайджан, Украина, Туркменистан, КНР, Испания, Турция, Италия, Венгрия, Румыния, Индия, Иран, Сербия, Саудовская Аравия, Литва, Иордания, Монголия, Бразилия, ОАЭ, Республика Корея, Болгария, Северная Македония, Узбекистан, Кипр.

На заседании депутаты также избрали нового мажилисмена Серика Ерубаева в состав Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.