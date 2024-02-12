Такие нужные школы

Общество
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Любовь Доброта

Прекрасная новость: до конца 2025 года в городах и селах Туркестанской области появятся десятки школ нового формата, в которых занятия будут проходить в одну смену.

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Больше всего школ в рамках пилотного Национального проекта «Комфортная школа» планируется построить в Туркестанской области. Такое внимание предполагает огромную ответственность со стороны руководства региона, обязанного сделать все необходимое, чтобы учебные заведения были построены качественно и в обозначенные сроки.

Президент поручил Правительству, акимам и фонду «Самрук-Қазына» решить все вопросы, препятствующие реализации национальных проектов «Модернизация здравоохранения» и «Комфортная школа». Глава государства обратил внимание на то, что есть проблемы в затягивании подготовки технической документации и выделении под строительство земельных участков.

Уже на следующий день после выступления Главы государства на расширенном заседании Правительства аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды и председатель правления Samruk-Kazyna Construction Маулен Айманбетов провели рабочее совещание, на котором обменялись мнениями и обсудили проблемные вопросы, возникшие при реализации нацпроекта в регионе.

В общей сложности по проекту «Комфортная школа» в регионе запланировано строительство 63 школ, рассчитанных на обучение 49 тыс. учащихся. Среди них на 300 мест – 11 школ, на 600 мест – 25 школ, на 900 – 15 школ, на 1 200 – 6 школ, на 1 500 – 4 школы, на 2 000 – 2 школы.

Обе самые большие школы появятся в Туркестане. Всего же в областном центре по проекту «Комфортная школа» запланировано строительство пяти учебных заведений, из которых два – на 900 мест и одно – на 600.

Согласно утвержденному графику, в текущем году в области построят 29 школ, 19 из которых распахнут свои двери уже к 1 сентября. Еще 34 учебных заведения сдадут в эксплуатацию в 2025 году.

На особом контроле находится вопрос выделения земельных участков под строительство образовательных учреждений. 29 земельных участков, на которых еще в прошлом году начато строительство школ, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году, временно переданы заказчику. Под учебные заведения, срок завершения которых определен в следующем году, уже выделено 30 земельных участков, на четырех из них уже ведутся земляные и строительно-монтажные работы.

Дархан Сатыбалды поручил ответственным руководителям урегулировать все возникающие вопросы с земельными участками, чтобы исключить возможные проволочки и задержку работы на объектах. Аким области отметил, что для выполнения поручений, возложенных Президентом, акимат будет работать на местах. Создан специальный штаб по реализации проекта, утвержден план. В ближайшее время состоится совещание с участием компаний, ответственных за строительство и оснащение комфортабельных школ.

В регионе приняты меры по обеспечению школ инженерной инфраструктурой, водо-, электро-, теплосетями, канализационными системами, подъездными путями, Интернетом, общественным транспортом, утвержден план строительства инфраструктуры.

Туркестанская область – единственный регион в стране, где местными акиматами не только завершена разработка проектно-сметной документация по строительству инженерных сетей к школам, но и получено положительное заключение государственной экспертизы. И так по всем 29 инфраструктурным проектам.

Руководитель Samruk-Kazyna Construction подчеркнул важность своевременного обеспечения инженерно-коммуникационной инфраструктурой будущих образовательных учреждений. Дороги и тротуары, система водо-, тепло- и энергоснабжения, Интернет – все это должно быть готово до завершения строительства школ.

Чтобы все получилось так, как запланировано, а проводимая работа была эффективной, как того требует Президент, Дархан Сатыбалды и Маулен Айманбетов проанализировали ситуацию, складывающуюся буквально по каждому объекту.

Тут важны расторопность, ответственность и добросовестность подрядных организаций, от которых зависят темпы и качество строительства. На поверку оказалось, что есть среди них лидеры, но есть и аутсайдеры. Так, местное ТОО «Ar Kua Group», ответственное за строительство двух школ, отстает от графика. И пусть незначительно, но это тревожный звоночек, заставляющий более пристально контролировать ситуацию на стройплощадках.

Чтобы держать ситуацию под контролем, решено, что кроме заказчика – «Samruk-Kazyna Construction», контроль над сроками строительства возьмут на себя и местные исполнительные органы. При этом планируется проведение еженедельного собрания с участием сторон, что позволит оперативно решать возникающие проблемы, не снижая темпы работ.

Под личный контроль реализацию пилотного проекта в регионе взял и аким Туркестанской области. Для юга страны проект «Комфортная школа» очень важен, ведь в густонаселенном регионе остро ощущается нехватка ученических мест. Это неудивительно, поскольку каждый пятый школьник страны проживает в Туркестанской области. Отсюда и дефицит в 35 тыс. ученических мест.

В свое время, когда в стране реализовывалась программа «Сто школ, сто больниц», треть от общего числа объектов образования возвели в Южном Казахстане. Но даже этого оказалось мало, чтобы полностью решить вопрос обеспечения учебными заведениями. Теперь вся надежда на проект «Комфортная школа».

– Ежегодно с учетом демографической ситуации потребность в школах в нашем регионе только растет, – комментирует ситуацию руководитель областного управления образования Галымжан Жумашев. – Еще у нас есть населенные пункты, в которых школы расположены в приспособленных помещениях, ветхие. Для решения этой проблемы в регионе ведется масштабное строительство новых школ за счет местного и областного бюджета. Потребность в современных учебных заведениях очень большая, и без проекта «Комфортная школа» региону самостоятельно не справиться. Отсюда и то внимание, которое оказывается проекту.

#проект #Образование #школа #строительство #Комфортная школа

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