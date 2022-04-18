Таксист с племянником ограбили за ночь пять АЗС

Полиция задержала преступный дуэт, совершивший разбойный налет на пять автозаправочных станций. В свое оправдание подозреваемые заявили, что добытые разбоем деньги пошли на оплату автокредита, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

15 апреля в Алматы и пригороде неизвестные лица совершили пять вооруженных нападений на АЗС. Преступники использовали ножи, передвигались на Toyota Camry-50 и намеренно выбирали мелкие автозаправки, где отсутствовала охрана.

По камерам видеонаблюдений правоохранители установили номерные знаки разыскиваемой японской иномарки, зарегистрированные как оказалось за машиной немецкого автопрома.

«ГРНЗ были от автомобиля Volkswagen Golf, принадлежащего алматинцу. Проверив и подтвердив его алиби, мы установили, что подозреваемые похитили номерной знак у припаркованной машины, а затем вернулись и вновь прикрепили ГРНЗ к ее бамперу. Разбойные нападения совершены на АЗС в Алматы, Илийском и Карасайском районах.

В качестве подозреваемых задержан 34-летний житель Алматы и его 23-летний племянник. В своих показаниях мужчина пояснил, что таксовал на купленной в кредит автомашине. Добытая преступным путем наличность (около 300 тысяч тенге) пошла на погашение банковского долга», – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Оба задержанных помещены под стражу. Расследование по факту проводится по уголовной статье «Разбой».