Талгарцы отстояли стадион: принято решение отремонтировать его за счет государства

Общество
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Талгарский стадион «Жастар» не передадут в частные руки, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, шестого мая общественники Талгара озвучили в социальных сетях и СМИ требование сохранить в коммунальной собственности городской стадион. Поводом к выступлению активистов стали слухи о возможной продаже спортивного сооружения и строительстве на его месте непрофильных объектов. 

В тот же день представители акимата Алматинской области разъяснили, что речь идет о передаче объекта в доверительное управление без права выкупа для проведения ремонтных работ. Вопрос находится на стадии обсуждения, решение будет принято в открытом формате

И вот талгарцы празднуют победу. Как сообщили в акимате города, в связи с негативной реакцией общественности вопрос передачи спортивного сооружения инвесторам полностью снят с рассмотрения. В планах – разработка проектно-сметной документации по реконструкции стадиона за счет бюджетных средств.

По информации местных властей, стадион «Жастар», состоящий на балансе акимата Талгара, находится в аварийном состоянии. По данной проблеме с 15 марта трижды были проведены общественные слушания с участием жителей города и потенциальных инвесторов. Однако консенсус не был достигнут.

#государство #Талгар #стадион

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