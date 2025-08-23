фото автора

Один из старейших в регионе маслозаводов, созданный на рубеже XIX–XX веков купцом Каримовым и отправлявший пароходами подсолнечное масло по Иртышу вплоть до Семипалатинска (ныне Семея), теперь намерен наладить экспорт рафинированного и бутилированного продукта в Китай, Россию, республики Средней Азии.

Как рассказал заместитель генерального директора ТОО «Altyn Shyghys» по произ­водству Павел Писаренко, с октября, когда фермеры уберут урожай, модернизированный завод начнет очередной сезон, перерабатывая в сутки 1,8 тыс. тонн маслосемян, что на 400 тонн больше, чем ранее.

Обновленная технология включает несколько этапов. Сначала семечки очищают от случайного сора и отправляют на две линии обрушения или, проще говоря, на очистку от шелухи. Дальше полученные ядра сминают и обжаривают, чтобы облегчить отжим. Помещают под пресс. Именно здесь можно увидеть в буквальном смысле потоки мас­ла, льющиеся в специальные накопители.

На финише из перемолотых в муку ядер доизвлекают остатки ценного сырья и получают шрот – востребованную в птицеводстве кормовую белковую добавку. Масло подвергают финальной фильтрации и фасуют для экспортных поставок.

– Сейчас мы получаем масло первого сорта – нерафинированное, недезодорированное, – рассказал замдиректора. – Его у нас покупают как полуфабрикат переработчики из Узбекистана и Китая, там дополнительно рафинируют, разливают и продают уже в виде готовой продукции значительно дороже. Поэтому мы взялись за строительство своего цеха рафинации и дезодорации. Плюс к тому сооружается цех бутилирования – сами будем выпускать литровые и пятилитровые пластиковые фасовочные емкости. Завершение проекта запланировано на 2026 год, и после этого казахстанцы увидят нашу продукцию в рознице.

Всего в ассортименте предгорненцев пять видов продукции. Помимо основного товара и шрота, с этого года завод запустил еще производство лецитина – добавки, представляющей собой комплекс фосфолипидов. Данный продукт является супервостребованным в пищевой промышленности, косметологии, фармацевтике. Причем ТОО освоило выпуск лецитина и в жидком виде, и в порошках. Кроме того, на Altyn Shyghys смонтировали установку по гранулированию лузги – прекрас­ного топлива с минимальным углеродным следом. Зольность низкая, вредных выбросов, если сравнивать с углем, практически нет. Сырье востребовано на рынке, плюс предприятие само использует его в своей технологии.

Все этапы на модернизированном производстве автоматизированы. Аппаратура в режиме онлайн отслеживает параметры по качеству масла, объему полученной лузги, уровню протеина в шроте. «Мозговой центр» сосре­доточен в производственной лаборатории. Всего, по словам Павла Писаренко, на ТОО задействовано примерно 300 инженеров и рабочих, в основном жителей Предгорного и соседних сел – Березовки, Верх-Березовки, Первомайки, Глубокого. Многие из тех, кто ныне занимает ответственные позиции, начинали с рабочих специальностей и профессионально выросли в отличных специалистов.

Дополнительным бонусом для экономики ТОО является удачная логистика. В селе действует крупнейший в регионе элеватор, есть железнодорожная станция с необходимой инфраструктурой. При этом мощности маслозавода способны «проглотить» практически весь урожай семечек , выращенный в Восточном Казахстане.

– Мы входим в группу компаний «Сей-Нар» и работаем со многими крестьянскими хозяйствами, – отметил замдиректора. – В области ежегодно выращивают примерно 400 тысяч тонн подсолнечника, но мы же не одни. Работают несколько маслозаводов. Поэтому сырье приходится закупать за пределами региона, например, в Павлодарской области, у партнеров-россиян в Алтайском крае.

ТОО «Altyn Shyghys» – экс­портоориентированное предприятие. Больше 95% продукции идет на внешний рынок. Как заключил замдиректора по производству, после того как будет запущен комплекс рафинации-дезодорации, а также цех бутилирования, предприятие сможет наполнить внутренний рынок и поставлять на экспорт до 120 тыс. тонн масла в год в виде готовой продукции с высокой добавленной стоимостью.