Тамара Дуйсенова назначена вице-премьером – министром труда и соцзащиты населения

Тамара Дуйсенова назначена заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Фото: пресс-служба Минтруда РК

Указом главы государства Дуйсенова Тамара Босымбековна назначена заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Тамара Дуйсенова родилась в 1965 году в селе Ленинском Сарыагашского района Чимкентской области КазССР.

В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем средней школы имени Ильича города Сарыагаша.

В 1988-1992 годы – экономист Научно-исследовательского института экономики при Госплане Узбекской ССР.

В 1992-1993 годы – старший экономист Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1993-1994 годы – руководитель отдела компании «Перизат-Холдинг», город Сарыагаш Южно-Казахстанской области.

В 1994 году работала советником главы Сарыагашской районной администрации Южно-Казахстанской области.

В 1994-1997 годы – заместитель акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997 году работала первым заместителем акима Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

В 1997-1999 годы – первый заместитель акима города Шымкента.

В 1999-2002 годы – заместитель акима Южно-Казахстанской области.

В 2002-2006 годы работала вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

В 2006-2008 годы – заместитель акима Южно-Казахстанской области.

С 2008 по 2013 год работала ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК.

С февраля по июнь 2013 года – вице-министр труда и социальной защиты населения РК.

В 2013-2014 годы – министр труда и социальной защиты населения РК.

В 2014-2017 годы – министр здравоохранения и социального развития РК.

В 2017-2018 годы работала министром труда и социальной защиты населения РК.

В 2018-2019 годы – секретарь партии «Nur Otan».

В 2019-2020 годы – президент Акционерного общества «Центр развития трудовых ресурсов» Министерства труда и социальной защиты населения.

В 2019-2020 годы – внештатный советник президента Казахстана.

В 2020-2022 годы – помощник президента Казахстана – заведующий Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК.

С 11 апреля 2022 года назначена министром труда и социальной защиты населения РК.

4 апреля 2023 года указом президента РК была переназначена на должность министра труда и социальной защиты населения.

Ранее указом главы государства Алтай Кульгинов был освобожден от должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан.