Тамара Дуйсенова получила новую должность

Пресс-служба президента сообщила о новом назначении Тамары Дуйсеновой, передает Kazpravda.kz
«Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну помощником президента Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности», - говорится в указе главы государства.
Тамара Дуйсенова окончила Ташкентский институт народного хозяйства. Кандидат экономических наук. В разные годы занимала ответственные руководящие посты. Работала первым заместителем акима Шымкента, заместителем акима Южно-Казахстанской области, вице-министром, ответственным секретарем Министерства труда и социальной защиты населения РК, министром здравоохранения и социального развития РК, министром труда и социальной защиты населения РК, секретарем партии «Nur Otan», руководила АО «Центр развития трудовых ресурсов».
До сегодняшнего назначения занимала должность заместителя премьер-министра.