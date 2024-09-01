Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия комфортной школы

В текущем году первый звонок прозвенел в 7859 школах страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова приняла участие в церемонии открытия школы №101 в городе Астане. Объект образования построили по поручению Главы государства в рамках национального проекта «Комфортная школа». В новой школе будут учиться более 4 тыс. учеников в две смены.

В ходе торжественной церемонии первого звонка Тамара Дуйсенова выступила с поздравительной речью перед учениками, педагогами и родителями.

«В стране появились очень много современных школ, Назарбаев интеллектуальные школы, лицеи «Білім-инновация», республиканские физико-математические школы и др. Учащиеся сегодня показывают высокий уровень знаний и повышают имидж Казахстана по всему миру. И, конечно же, все дети страны мечтают учиться в таких современных школах и получить хорошие знания. Сегодня, можно сказать, Президент страны осуществил вашу мечту. Такие школы будут доступны всем казахстанским детям. Теперь ваша задача хорошо учиться, приобретать новые знания и стать достойными гражданами страны», — сказала Тамара Дуйсенова.

Вице-премьер также выразила благодарность строителям, возводившим здание.

Школа построена в левобережной части столицы. Здесь предусмотрены 99 кабинетов, среди которых 6 компьютерных, 10 специализированных, 4 спортзала, столовая, библиотека. В классах установлены интерактивные доски.

Отметим, в текущем году первый звонок прозвенел в 7859 школах страны. В них будут обучаться свыше 3,9 млн детей.