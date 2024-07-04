Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде

В апреле нынешнего года СМИ облетела весть, что член национальной сборной РК Нариман Курбанов стал вторым в финале упражнений на коне на лицензионном Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар) и получил лицензию на летнюю Олимпиаду-2024. Не менее важным достижением в его спортивной биографии стала и золотая медаль чемпионата Азии-2024 в упражнении на том же коне, но уже в Ташкенте. Отметим, что тогда в столице Узбекистана собрались сильнейшие гимнасты континента, а его главные соперники из Китая не смогли составить ему конкуренцию.

Сегодня надежда национальной сборной страны, а также его личный тренер Хусанжан Курбанов готовятся к главным соревнованиям планеты по индивидуальной программе в Праге (Чехия). Это уникальный тандем отца и сына, которые рука об руку идут к вершинам спорта. Первый серьезный успех пришел к Нариману в 2017 году в Москве, где он выиграл международный турнир на Кубок Воронина.

По словам тренера, все соревнования в олимпийском сезоне имеют огромное значение для спортсменов, ведь за их выступ­лениями следят и будущие соперники. Это своеобразная тактика – посмотреть, изучить, увидеть слабые стороны, понять, стоит ли усложнять программу, и выработать стратегию выступления, за счет каких преимуществ можно переиграть соперника на Олимпийских играх.

Хусанжан Курбанов отметил, что его главная задача – подвести спортсмена к соревнованиям на пике спортивной формы, чтобы он выступил на максимуме. Находясь на предолимпийских сборах в Праге, они оттачивают программу, работают на чистоту движений, то есть отшлифовывают каждый элемент, словно алмаз. Олимпиада – самые напряженные и непредсказуемые соревнования, там высокая конкуренция и жесткое судейство. От спортсмена здесь потребуется все хладнокровие – надо быть уверенным, но не самоуверенным, говорит тренер.

Отвечая на вопрос о том, каково быть папой и тренером одновременно, он отметил, что это двойное волнение – за сына и за спортсмена, порой нервы бывают на пределе, и эту эмоциональную нагрузку не передать словами.

– Впервые привел Наримана в гимнастический зал, когда ему было пять лет. Вначале он просто бегал, играл и резвился, но постепенно стал интересоваться гимнастикой. В четвертом классе, когда начал крутить широкие круги, делать высокие маховые движения, появилась чистота линий и хорошая хореография, понял, что из него может выйти гимнаст. При этом, когда Нариман перешел во второй взрослый разряд, он как-то сник. Я стал больше внимания обращать на физическую подготовку, и он вновь вошел в колею, стал показывать хорошие результаты. Когда выполнил норму мастера спорта, то перешли на индивидуальный снаряд – коня, – вспоминает тренер.

По его словам, сегодня казахстанские гимнасты продолжают традиции отечественной школы спортивной гимнастики, которая воспитала олимпийских чемпионов. Они не сдают позиции на международных соревнованиях, завоевывают медали, в том числе на чемпионатах мира и Азии. Отрадно, что дети, видя успехи своих кумиров, стали активно интересоваться спортивной гимнастикой.

Поговорили мы и с нашей главной надеж­дой в спортивной гимнастике.

– Нариман, а почему именно конь стал вашим коренным снарядом, ведь он, как говорят, является самым коварным в спортивной гимнастике?

– Действительно, его «коварство» заключается в том, что с него очень легко упасть. Надо чувствовать этот снаряд, потому что одна ошибка – и ты уже на земле. Еще в детстве первый тренер заметил, что мои физические данные лучше всего подходят для этого снаряда – длинные руки, хорошая координация движений, что очень важно для работы на коне. Меня раньше сравнивали с олимпийским чемпионом Лондона-2012 – венгерским гимнастом Кристианом Берки. Все подходили и говорили мне: «Ты, как Берки», «Делай, как Берки». Вначале как гимнаст занимался на всех шести снарядах, потом были травмы, которые заставили перейти на один. Соглас­но международным правилам, гимнаст может выступать на одном или нескольких снарядах и бороться за медали. На каждом снаряде выступают по четыре человека, и лучшие оценки идут в зачет сборной. Выступать только на одном снаряде даже сложнее с моральной точки зрения, потому что надо выдать максимальный результат, и у тебя только один шанс. Я пробился в гимнастике именно на этом снаряде, улучшал свои результаты, шлифовал свои программы и вошел в элиту мировой гимнастики.

– Кто твои основные соперники в борьбе за медали в Париже?

– Это гимнаст Абу Аль Суд из Иордании, с которым мы в принципе похожи и делаем плюс-минус одинаковые комбинации. Кроме этого, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Макс Уитлок и гимнаст из Ирландии Рис Маккленахан. Соревнования будут длиться два дня. Первый из них квалификационный, чтобы попасть в восьмерку сильнейших и финал. Для любого спортсмена самое большое удовлетворение приносит тот миг, когда звучит гимн твоей страны и поднимается флаг. В эти минуты ты забываешь об усталости, о многочасовых тренировках, об ограничениях.

– Тебе не кажется, что спортивная гимнастика в последние годы выходит из тени? По правде, она является одним из самых зрелищных видов спорта. Не помню, чтобы в Алматы проходили какие-то международные соревнования по гимнастике, а ведь для детей это лучшая мотивация прийти в гимнастический зал.

– Два года назад я выступал на Кубке мира в Париже, там был огромный зал и больше тысячи зрителей. Популярна спортивная гимнастика и в США, где залы забиты фанатами. Что касается школы спортивной гимнастики в нашей стране, то она всегда была сильной, у нас есть традиции. Возможно, образовался какой-то вакуум, когда спортсмены живут своей жизнью, а болельщики сами по себе, хотя этот спорт дарит эмоции и яркие впечатления. У нас больше популярны бокс, борьба, а гимнас­тику знают меньше. Отрадно, что сегодня на телеканале Qazsport можно в записи увидеть международные соревнования по спортивной гимнастике. Думаю, что, если подойти целенаправленно, можно через два-три года популяризировать этот вид спорта среди детей.