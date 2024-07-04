Тандем отца и сына готовится к первой Олимпиаде Спорт 4 июля 2024 г. 1:19 9 Айгуль Турысбекова, Алматы Оставшиеся дни до старта главных соревнований четырехлетия они посвятили шлифовке своей программы фото из архива Наримана Курбанова В апреле нынешнего года СМИ облетела весть, что член национальной сборной РК Нариман Курбанов стал вторым в финале упражнений на коне на лицензионном Кубке мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар) и получил лицензию на летнюю Олимпиаду-2024. Не менее важным достижением в его спортивной биографии стала и золотая медаль чемпионата Азии-2024 в упражнении на том же коне, но уже в Ташкенте. Отметим, что тогда в столице Узбекистана собрались сильнейшие гимнасты континента, а его главные соперники из Китая не смогли составить ему конкуренцию. Сегодня надежда национальной сборной страны, а также его личный тренер Хусанжан Курбанов готовятся к главным соревнованиям планеты по индивидуальной программе в Праге (Чехия). Это уникальный тандем отца и сына, которые рука об руку идут к вершинам спорта. Первый серьезный успех пришел к Нариману в 2017 году в Москве, где он выиграл международный турнир на Кубок Воронина. По словам тренера, все соревнования в олимпийском сезоне имеют огромное значение для спортсменов, ведь за их выступлениями следят и будущие соперники. Это своеобразная тактика – посмотреть, изучить, увидеть слабые стороны, понять, стоит ли усложнять программу, и выработать стратегию выступления, за счет каких преимуществ можно переиграть соперника на Олимпийских играх. Хусанжан Курбанов отметил, что его главная задача – подвести спортсмена к соревнованиям на пике спортивной формы, чтобы он выступил на максимуме. Находясь на предолимпийских сборах в Праге, они оттачивают программу, работают на чистоту движений, то есть отшлифовывают каждый элемент, словно алмаз. Олимпиада – самые напряженные и непредсказуемые соревнования, там высокая конкуренция и жесткое судейство. От спортсмена здесь потребуется все хладнокровие – надо быть уверенным, но не самоуверенным, говорит тренер. Отвечая на вопрос о том, каково быть папой и тренером одновременно, он отметил, что это двойное волнение – за сына и за спортсмена, порой нервы бывают на пределе, и эту эмоциональную нагрузку не передать словами. – Впервые привел Наримана в гимнастический зал, когда ему было пять лет. Вначале он просто бегал, играл и резвился, но постепенно стал интересоваться гимнастикой. В четвертом классе, когда начал крутить широкие круги, делать высокие маховые движения, появилась чистота линий и хорошая хореография, понял, что из него может выйти гимнаст. При этом, когда Нариман перешел во второй взрослый разряд, он как-то сник. Я стал больше внимания обращать на физическую подготовку, и он вновь вошел в колею, стал показывать хорошие результаты. Когда выполнил норму мастера спорта, то перешли на индивидуальный снаряд – коня, – вспоминает тренер. По его словам, сегодня казахстанские гимнасты продолжают традиции отечественной школы спортивной гимнастики, которая воспитала олимпийских чемпионов. Они не сдают позиции на международных соревнованиях, завоевывают медали, в том числе на чемпионатах мира и Азии. Отрадно, что дети, видя успехи своих кумиров, стали активно интересоваться спортивной гимнастикой. Поговорили мы и с нашей главной надеждой в спортивной гимнастике. – Нариман, а почему именно конь стал вашим коренным снарядом, ведь он, как говорят, является самым коварным в спортивной гимнастике? – Действительно, его «коварство» заключается в том, что с него очень легко упасть. Надо чувствовать этот снаряд, потому что одна ошибка – и ты уже на земле. Еще в детстве первый тренер заметил, что мои физические данные лучше всего подходят для этого снаряда – длинные руки, хорошая координация движений, что очень важно для работы на коне. Меня раньше сравнивали с олимпийским чемпионом Лондона-2012 – венгерским гимнастом Кристианом Берки. Все подходили и говорили мне: «Ты, как Берки», «Делай, как Берки». Вначале как гимнаст занимался на всех шести снарядах, потом были травмы, которые заставили перейти на один. Согласно международным правилам, гимнаст может выступать на одном или нескольких снарядах и бороться за медали. На каждом снаряде выступают по четыре человека, и лучшие оценки идут в зачет сборной. Выступать только на одном снаряде даже сложнее с моральной точки зрения, потому что надо выдать максимальный результат, и у тебя только один шанс. Я пробился в гимнастике именно на этом снаряде, улучшал свои результаты, шлифовал свои программы и вошел в элиту мировой гимнастики. – Кто твои основные соперники в борьбе за медали в Париже? – Это гимнаст Абу Аль Суд из Иордании, с которым мы в принципе похожи и делаем плюс-минус одинаковые комбинации. Кроме этого, двукратный олимпийский чемпион из Великобритании Макс Уитлок и гимнаст из Ирландии Рис Маккленахан. Соревнования будут длиться два дня. Первый из них квалификационный, чтобы попасть в восьмерку сильнейших и финал. Для любого спортсмена самое большое удовлетворение приносит тот миг, когда звучит гимн твоей страны и поднимается флаг. В эти минуты ты забываешь об усталости, о многочасовых тренировках, об ограничениях. – Тебе не кажется, что спортивная гимнастика в последние годы выходит из тени? По правде, она является одним из самых зрелищных видов спорта. Не помню, чтобы в Алматы проходили какие-то международные соревнования по гимнастике, а ведь для детей это лучшая мотивация прийти в гимнастический зал. – Два года назад я выступал на Кубке мира в Париже, там был огромный зал и больше тысячи зрителей. Популярна спортивная гимнастика и в США, где залы забиты фанатами. Что касается школы спортивной гимнастики в нашей стране, то она всегда была сильной, у нас есть традиции. Возможно, образовался какой-то вакуум, когда спортсмены живут своей жизнью, а болельщики сами по себе, хотя этот спорт дарит эмоции и яркие впечатления. У нас больше популярны бокс, борьба, а гимнастику знают меньше. Отрадно, что сегодня на телеканале Qazsport можно в записи увидеть международные соревнования по спортивной гимнастике. Думаю, что, если подойти целенаправленно, можно через два-три года популяризировать этот вид спорта среди детей. #лицензия #Олимпийские игры #Нариман Курбанов #Олимпиада-2024