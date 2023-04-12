Тандем с бизнесом – основа развития университетской науки
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Жансеит Туймебаев, председатель правления, ректор КазНУ им. аль-Фараби
Сегодня ученые страны отмечают свой профессиональный праздник. Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, отметил, что «экономика Казахстана должна основываться на научных достижениях. Недостаточно провести исследование и получить патент. Необходимо использовать научные открытия в производстве. Для всестороннего развития науки должен быть принят новый закон».