Тандем с бизнесом – основа развития университетской науки

Президент страны всегда делал акцент на развитии научно-технической и инновационной деятельности. В целях совершенствования государственной политики в области науки и управления национальной научной системой создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте РК. Кроме того, недавно Правительством страны была утверждена Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023–2029 годы в целях повышения конкурентоспособности отечественной науки и решения актуальных проблем на национальном уровне.

В своей деятельности высшие учебные заведения руководствуются целевыми программами и нормативными документами. В настоящее время от университетов требуется разработка новых технологий с последующим их внедрением в производство, необходимо активизировать инновационные процессы, развивать университетскую науку и готовить специалистов для научной сферы.

В этом направлении КазНУ им. аль-Фараби, которому пос­тановлением Правительства присвоен статус исследовательского университета, ставит перед собой новые задачи по реализации научно-инновационных проектов, способствующих росту экономики страны и приносящих прибыль. Занимающий 150-е место в международном рейтинге QS WUR КазНУ разработал Программу развития на 2022–2026 годы. При подготовке документа учитывались возможности высшего учебного заведения, государственная политика и современные тенденции в системе высшего и послевузовского образования Республики Казахстан.

Основная цель – трансформация в исследовательский университет мирового уровня. Во время транс­формации университет решает четыре стратегические задачи. Во-первых, это интеграция научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего и послевузовского образования. Во-вторых, формирование перспективной модели обучения в университете и обеспечение академического лидерства. В-третьих, повышение вклада университетской науки в социально-экономическое развитие страны. В-четвертых, создание эффективной модели корпоративного управления для обеспечения устойчивого развития университета. Выполнение этих стратегических задач открывает путь к большим возможностям. В частности, ученые, которые не смогли довести проекты до производства в силу различных обстоятельств, могут усовершенствовать свои исследования и в дальнейшем коммерциализировать.

Большое значение имеет задача интеграции научной деятельности и образовательного процесса на всех уровнях высшего и послевузовского образования. При этом общим звеном, в котором переплетаются интеграционные процессы в сфере науки, образования и производства, является университет. И при реализации исследовательских программ мы нацелены прежде всего на развитие научно-прикладных исследований и разработок по заказу производственной сферы. Кроме того, будет проведена работа по совершенствованию инновационной инфраструктуры, связывающей образование, науку и производство, созданию научно-инновационных центров, технопарков. Тесная интеграция «Ғылым ордасы» и научно-исследовательских институтов позволит расширить сферу сотрудничества учебного заведения.

Сегодня в университете разработан механизм сбора технологичес­ких задач реального сектора для повышения инвестиционной привлекательности научных проектов. С этой целью мы расширяем базу научно-исследовательских лабораторий и центров коллективного пользования. Профессорско-преподавательский состав и обучающиеся всесторонне вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность и реализацию научных проектов. Повышение интеграции в мировое научное пространство будет осуществляться через участие ученых КазНУ в международных коллективах на базе ведущих мировых научных и лабораторных комплексов. Также увеличится количество научных стажировок ученых с целью развития международной коллаборации.

Университет расширяет сотрудничество с ведущими казахстанскими и международными вузами и научно-исследовательскими организациями в целях выполнения научных проектов по наиболее актуальным направлениям. Реализация данных мер будет способствовать интернационализации научной деятельности и дальнейшей интеграции КазНУ в международное исследовательское пространство.

Исследовательский потенциал университета будет повышаться за счет развития научных школ, таких как физика плазмы, химия высокомолекулярных соеди­нений, математическое и компьютерное моделирование, биотехнология, молекулярная биология и генетика, общественное здравоохранение, история и археология, психология и других. Фундаментальные и прикладные исследования будут нацелены на приоритеты социально-экономического развития.

Мы создадим междисциплинарные исследовательские группы, которые сконцентрируются на определении приоритетных направлений университетской науки. Сконцентрировав на этих направлениях научный потенциал и ресурсы, мы сможем обеспечить инвестиционную привлекательность результатов научных исследований, трансферт технологий и коммерциализацию.

В целях повышения исследовательских компетенций преподавателей и обучающихся будут организованы тренинги по использованию комплексных методов научных исследований и обучению навыкам подготовки научных публикаций и заявок на гранты с привлечением ведущих экспертов из казахстанских и международных организаций.

Будет внедрена система грантовой поддержки за счет внебюджетных средств университета для выполнения наукоемких и инновационных проектов, имеющих коммерческий потенциал. Будет осуществлено кардинальное обновление научных лабораторий и центров по приоритетным направлениям фундаментальных и прикладных исследований. Оснащение передовым оборудованием и цифровыми технологиями поз­волит создать научно-интеллектуальную среду университета.

Для системной работы в этом направлении у КазНУ имеется достаточный потенциал научных кадров. У нас работают 22 академика НАН РК, МАН РК, 11 членов-корреспондентов НАН РК, 14 лауреатов Государственной премии РК в области науки и техники, 585 докторов наук, 489 PhD, 801 кандидат наук.

Будет усилена интеграция с ведущими научными институтами и организациями страны.

Изучая мировые тенденции, мы внедрили в учебный процесс образовательные программы по таким научным направлениям, как альтернативная энергетика, генная инженерия, BigData, DataScience, трансляционная медицина, сверхточные нейронные системы, киберзащита, успешное и интенсивное развитие ядерных технологий, нейробиология. Мы уверены, что эти специальности принесут большую пользу будущему и экономической стабильности Казахстана.

Сегодня наш университет становится крупной интеллектуальной корпорацией с уникальной научной и инновационной инфраструктурой, не имеющей аналогов. Функционируют 16 факультетов, восемь научно-исследовательских институтов, центр физико-химических исследований и аналитических методов, научно-технический парк, национальная лаборатория нанотехнологий открытой модели, шесть институтов и 12 научно-исследовательских центров социально-гуманитарного профиля, три научно-исследовательских центра, лаборатории и институт естественных наук, 97 производственных филиалов. Ежегодно ученые готовят 300 научно-технических проектов и различных программ, общая стоимость которых превышает восемь миллиардов тенге.

Ученым КазНУ есть что продемонстрировать обществу в области научных инноваций. Например, доцент кафедры биотехнологии, кандидат биологических наук Людмила Игнатова с помощью бактерий создала экологически чистый, водораст­воримый и биоразлагаемый биопластик. Для производства биопластика достаточно биореактора, питательной среды и штамма. Сам материал может производиться в промышленных масштабах. Био­пластики могут заменить пластмассы на нефтяной основе. Таким образом, эпоха пластика может уйти в прошлое уже в ближайшее время. В эпоху глобализации человечеству необходимо создавать полезные вещи, поддерживающие окружающую среду и здоровье людей. С этой точки зрения новаторство ученых КазНУ может стать весомым достижением современности.

КазНУ освоил более двух миллиардов тенге грантовых средств на коммерциализации технологий. Запатентовано около 1 400 изобретений. В университете работает более 10 инновационных производств. В частности, функционируют небольшие цеха, выпускающие такие инновационные продукты, как шунгитовый концентрат, полиэфирная смола, газоразрядные лампы, лекарственные средства и углеродные наноструктуры и другое. В целом по университету существует более 100 научно-исследовательских проектов, разработанных нашими учеными. В рамках студенческого бизнес-инкубатора реализуется более 70 студенческих инновационных проектов.

Научно-технологический парк КазНУ контролирует ход работ над совместным с Центрально-азиатским научно-исследовательским и проектным институтом «ТрансНефть» инновационным проектом «Создание совместного производства поликристалличес­кой хрупкой порошковой горной породы из карбоната кальция».

Еще один инновационный успешный проект – «Технология очистки нефтяных скважин от асфальто-смоло-парафинных и гидратных отложений». Разработанная учеными автоматическая установка по очистке от нефтеотложений производит очистку во время добычи, циклически и ежедневно, что позволяет добывать нефть непрерывно. Устройство имеет высокие параметры износостойкости и нуждается в минимальном контроле. Применение устройства позволяет оптимизировать операционные расходы на проведение очистки до 80% от существующих, снизить риски потери и разлива нефти при проведении очистки, уменьшает негативное влияние «человеческого фактора» в процессе эксплуатации.

В начале учебного года на базе Научно-исследовательского цент­ра лекарственных растений состоя­лось торжественное открытие малотоннажного производства инновационной продукции на основе растительного сырья. На этот проект был выделен специальный грант Китайской Народной Республики. В настоящее время центр постоянно работает над созданием мультиестественных добавок для борьбы с распространением осложненных респираторно-вирусных инфекций. Автор проекта – профессор КазНУ Жанар Женис.

12 апреля в Международном финансовом центре «Астана» пройдет масштабное мероприятие «Реактор коммерциализации технологий», на которое были отобраны три научных проекта КазНУ. Участие в нем примут представители крупного бизнеса. Свои проекты презентуют руководители инновационных проектов: по производству и выходу на рынок РК нового препарата «NANOQUQIRT» – профессор

КазНУ Мухамбеткали Буркитбаев; «Новая технология получения лакокрасочных материалов на основе полиэфирных смол с улучшенными характеристиками» – ассоциированный профессор Галия Ирмухаметова; «Использование процесса замораживания, сушки для глубокой переработки плодово-ягодных культур» – старший научный сотрудник Цент­ра физико-химических методов анализа, PhD Ербол Ихсанов. Это позволит ученым в дальнейшем развивать и широко внедрять в производство проекты, готовые к коммерциализации, посредством бизнес-партнерства.

Научные инновационные проек­ты Казахского национального университета им. аль-Фараби, которые являются интеллектуальной собственностью университета, – очень ценный актив как для ученых, так и для представителей бизнеса.

Статус исследовательского университета требует от нас углуб­ления научных направлений. В этой связи в университете принимается ряд конкретных мер по повышению профессиональной направленности студентов и молодых ученых и предоставлению возможностей для осуществления научно-исследовательской работы по их будущим специальностям. Сегодня, анализируя научные проекты каждой кафедры и факультета, мы выявляем их экономическую эффективность. Важно распределить проекты по актуальным темам, непосредственно связанным с решением тех или иных проблемных вопросов в городах и стране в целом. Потенциальные научные проекты для коммерциализации должны работать в реальном секторе экономики. Приоритет был отдан выбору тематик проектов путем установления связей с производственным сектором с акцентом на государственные программы.

Для дифференциации всех научных проектов в университете, отбора необходимых для произ­водства, совершенствования механизмов коммерциализации при КазНУ формируется Совет развития науки. Кроме того, в дальнейшем мы намерены создать «научно-инновационный пояс» для поддержки наших ученых, продвижения и развития университетской науки.

Университет создает все необходимые условия для развития творческого, научного потенциала молодых ученых, талант­ливых студентов. Для встреч с молодыми учеными в свободном формате, обсуждения актуальных вопросов науки и анализа новых предложений-идей получили свое развитие Клуб молодых ученых и Фонд молодых ученых, которые позволят внедрить научные разработки в производство.

Таким образом, становление Нового Казахстана напрямую связано с развитием науки и науко­емких технологий в стране. А прогресс науки определяется трудами ученых и ценностью их открытий. Поэтому сегодня развитие университетской науки – общая задача для нас всех.