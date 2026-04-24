Танец со временем

В современной культуре принято считать, что креативные индустрии – это удел шумных мегаполисов, коворкингов и высокотехнологичных студий. Однако магия созидания часто рождается там, где ее меньше всего ждут, например, в тишине сельских будней, в нашем случае – Алакольского района. История успеха Кымбат Акмет­кановой, молодой медсестры из села им. Жумахана Балапанова, – ярчайший пример позитивного отношения к жизни.

– Люди умеют, и я смогу! – уверена Кымбат.

И обычный гипс в нежных, но уверенных руках превращается в «новое слово в сельском предпринимательстве».

Жизнь в этом красивом селе течет размеренно, подчиняясь вековым традициям. И Кымбат, выросшая в этих краях, всегда ценила гармонию дома. Окончив медколледж, она вернулась в родное село, пошла работать в местную амбулаторию, вышла замуж за местного парня.

В 2023 году, выйдя в декретный отпуск, оказалась на пороге важного открытия. Материнство не только дарит новую жизнь, но и пробуждает скрытые таланты, на которые раньше не хватало времени в суете рабочих смен и хлопот у очага. Мысли Кымбат были направлены на поиск дела, которое позволило бы поддержать семейный бюджет.

– Я просматривала сотни роликов в соцсетях, примеряла разные ремесла на себя, – вспоминает она с улыбкой. – И когда увидела, как из бесформенной массы разведенного в воде гипса рождаются изящные копилки-фигурки, поняла – это мое.

Так в обычном сельском доме появилась первая партия форм и гипса. Первые шаги были робкими, но медицинское образование сослужило добрую службу – точность в пропорциях, почти аптекарская внимательность к деталям и стерильная аккуратность стали залогом почти идеального качества даже пробных копилок.

А уже в 2025 году Кымбат официально признали лучшим молодым предпринимателем района. Ее копилки стали локальным брендом, а заработанный «гипсовый капитал» позволил открыть магазин одежды и точку фаст-фуда. Простая идея смогла изменить жизнь целой семьи и вдохновить односельчан.

Работа с гипсом – это медитативный, но стремительный процесс, который ремесленники шутливо называют «танец со временем». У мастера есть всего несколько минут, чтобы сформовать изделие, пока материал находится в пластичном состоянии.

Все начинается с подготовки формы из силикона или полиуретана. Чтобы изделие вышло безупречным, без единой зазуб­рины, форму смачивают слабым мыльным раствором, используя распылитель. Это соз­дает разделительную пленку, позволяющую вынуть готовую фигурку, сохранив мельчайшие детали рельефа – будь то перья совы или шерстка кошки.

Важен момент смешивания гипса и воды. Здесь нужна строгая пропорция, выверенная Кымбат на практике: на килограмм сухого гипса требуется не более 440 миллилитров воды комнатной температуры. Важно соблюс­ти технологию: гипс всыпается в воду тонкой струйкой при непрерывном помешивании, чтобы не допустить пузырьков воздуха в массе.

Залитый в форму раствор требует непрерывного внимания: форму нужно несколько минут плавно вращать в руках. Под действием центробежной силы гипс равномерно распределяется по стенкам, обретая прочность и нужную толщину. Спустя полчаса, когда фигурка еще хранит внутреннее тепло химической реакции, делается «распалубка». В этот момент, пока гипс еще слегка влажный и податливый, Кымбат зачищает швы острым инструментом и прорезает ту самую заветную щель для монет. Позже, после полной просушки в теплом помещении, копилка пройдет этапы шлифовки наж­дачной бумагой разной зернис­тости.

Следующий этап – превращение белой заготовки в арт-объект. Кымбат отмечает, что цвет копилки имеет значение для покупателя. В той-индустрии, где копилки закупают сотнями для подарков гостям, преобладают благородные оттенки: золото, серебро. Золотой цвет символизирует пожелание богатства, серебряный – чистоту помыслов.

Особая категория – это «белье», неокрашенные фигурки, которые закупают дома детского творчества и кружки рисования. Для ребенка такая копилка становится трехмерным холстом.

– Когда дети сами раскрашивают свою первую копилку, они вкладывают в нее мечту о том, на что будут собирать деньги, – говорит Кымбат.

Ее успех, кстати, во многом объяс­няется тем, что она возродила к жизни предмет с невероятно глубокой историей. Копилка – это не просто сосуд, это хранитель надежд и первый финансовый учитель. Первые подобные предметы появились в Китае еще в XII веке. Тогда это были закрытые на замок кружки, в которые собирали пожертвования для бедняков и больных.

В Европе же традиция пошла от английских гончаров XIV века. Они использовали дешевую рыжую глину, которую называли pygg. Созвучие со словом pig (свинья) привело к тому, что народные умельцы начали придавать горш­кам форму забавных поросят. Так родился знаменитый на весь мир piggy bank.

Славянские народы к этому вопросу подошли с присущей основательностью: деревянные ящики, окованные железными полосами и спрятанные под лежанкой, были настоящими семейными сейфами. А кочевники часто использовали для этих целей мешочки из кожи животных, которые было удобно перевозить с собой.

Особую ностальгическую ноту в творчестве Кымбат находят те, кто помнит гипсовых кошек из легендарной комедии Леонида Гайдая «Операция Ы». Эти фигурки стали настоящими кино­звездами. Помните, как Трус торговал ими на рынке? Для фильма изготовили 24 кошки в трех позах. Этот реквизит оказался настолько качественным, что «снимался» в кино десятилетиями: мы видим тех же кошек в «Не может быть!», в фильме «Ты – мне, я – тебе» и даже в финальных кадрах комедии «Любовь и голуби». Кымбат, создавая своих кошек и сов, словно протягивает нить из того доброго прошлого в наше время, где ручной труд и «кошка на счастье» снова обретают истинную ценность.

Экономика проекта Кымбат кажется невероятной для малого бизнеса: затраты на материалы составляют всего сто тенге, а готовое изделие находит своего покупателя за тысячу. В эту стои­мость вложены бессонные ночи, потраченные на ручной труд, разработка дизайна, изучение рынка и реклама, закуп форм.

Сегодня Кымбат мечтает о собст­венном ремесленном цехе, где производство будет поставлено на поток. Ведь в мире существуют еще тысячи вещей, которым можно придать форму.