Тариф на тепло снизят в Абайской области

В Абайской области временно снизят тариф на тепловую энергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана.
Временный компенсирующий тариф для потребителей Абайской области решено было ввести после того, как Департамент КРЕМ проанализировал отчет об исполнении тарифной сметы ГКП «Теплоккоммунэнерго» за 2021-2022 годы.
Выяснилось, что монополист получил необоснованный доход, не в полной мере исполнив статьи затрат на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.
Теперь потребителям Теплоккоммунэнерго возвратят более 200 млн тенге за счет временного снижения среднего тарифа с 7 116,47 до 6 863,66 тенге за Гкал (или на 3,5%). Сниженный тариф будет действовать 12 месяцев – с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.
Приказ заработает с 1 июня этого года.