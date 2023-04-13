Тариф на тепло снизят в Абайской области

В Абайской области временно снизят тариф на тепловую энергию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана.

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Временный компенсирующий тариф для потребителей Абайской области решено было ввести после того, как Департамент КРЕМ проанализировал отчет об исполнении тарифной сметы ГКП «Теплоккоммунэнерго» за 2021-2022 годы.

Выяснилось, что монополист получил необоснованный доход, не в полной мере исполнив статьи затрат на услугу по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией.

Теперь потребителям Теплоккоммунэнерго возвратят более 200 млн тенге за счет временного снижения среднего тарифа с 7 116,47 до 6 863,66 тенге за Гкал (или на 3,5%). Сниженный тариф будет действовать 12 месяцев – с 1 июня 2023 года по 31 мая 2024 года.

Приказ заработает с 1 июня этого года.