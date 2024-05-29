Тарифы на комуслуги незаконно завышали в Туркестанской области

Энергетика
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Дана Аменова
Корреспондент

51 субъект предпринимательства переплатил более 38 млн тенге за услуги по приему сточных вод, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратура Сарыагашского района проанализировала деятельность ГКП «Сарыағаш Тұрмыс», оказывающего коммунальные услуги на территории района. В ходе анализа установлено, что в результате применения предприятием утратившего силу приказа уполномоченного органа в 2022-2023 г.г. 51 субъект предпринимательства за услуги по приему сточных вод переплатил более 38 млн тенге.  

Также из-за игнорирования предприятием ранее введенного временного компенсирующего тарифа и установления завышенного тарифа за услуги по обеспечению питьевой водой в 2022-2023 г.г. 24 025 абонентов 14 населенных пунктов необоснованно переплатили в общем 8 708 289 тенге.          

Таким образом, предприятие нарушило права 24 076 потребителей.

«По указанным нарушениям прокуратурой района на имя акима района и в департамент по регулированию естественных монополий по Туркестанской области внесены акты надзора, по которым предприятие привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.164 Кодекса РК об административных правонарушениях с наложением штрафа на сумму 4,7 млн тенге, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – прокомментировали в надзорном органе.

В прокуратуре добавили, что ущерб, причиненный потребителям, будет возмещен путем введения временного компенсирующего тарифа. 

 

#прокуратура #нарушение #комуслуги #тарифы

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