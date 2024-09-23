Татьяна Бакальчук вернула себе девичью фамилию

С сегодняшнего дня она снова стала Ким

Фото: marieclaire.ru

Cоосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о смене фамилии. Об этом она проинформировала в своем Telegram-канале, передает Kazpravda.kz

«Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала бизнесвумен, сменив фамилию в мессенджере на Ким.

Напомним, днем 18 сентября около офиса компании Wildberries в Романовом переулке произошла стрельба, в результате которой погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек были ранены.

В минувшие выходные Владислав Бакальчук, задержанный по уголовному делу о перестрелке у офиса Wildberries в Москве, сообщил, что находится дома. Он также отметил, что не причастен к произошедшему и не считает себя виновным в случившемся.

