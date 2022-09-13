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Тайна смыслов
Наталия Хомс

Экспозиции центра современного искусства «Куланши» представлены в столице к VII Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

«Долина царей» – под таким громким названием расположилась выставка предметов кочевого казахского быта во Дворце Мира и Согласия. Коллекция старинной утвари из разных регионов Казахстана бережно собрана по крупицам на протяжении многих лет художником и коллекционером Сержаном Башировым.

Здесь представлены ковры, жернова, предметы интерьера и экстерьера юрты, различные по форме и функциональной нагрузке сундуки – в одних хранили запасы продуктов, другие сберегали одежду, третьи были наполнены керамической и деревянной посудой.

– Мобильность, эргономичность, компактность и, конечно же, эстетичность – таковы были требования к инструментам и предметам быта кочевья. Все, что окружает человека, должно радовать глаз, согревать душу, оберегать от порчи и сглаза и давать ощущение домашнего уюта. Изделия из кости, металла, дерева и шерсти несут в себе уникальный энергетический заряд и передают нам, сегодняшним, послание от наших предков, – отмечает руководитель центра современного искусства «Куланши» Лейла Махат.

Другая экспозиция Сержана Баширова носит название «Степные сокровища». Еще студентом он начал собирать старинные ювелирные украшения и предметы быта казахской кочевой культуры.

– С тех пор как человек научился плавить металл и придавать ему форму, изменилось многое. Людям стало легче покорять стихии, но труднее удержать природную магию, – рассуждает Лейла Махат. – Открытый огонь, точный удар инструмента, скрытые знаки орнаментов – и рождается новый мир, полный загадок прошлого и будущего. Сержан Баширов создает свои произведения из серебра, меди, бронзы, дерева, кости и камней. Каждый компонент несет в себе тайный смысл: камень оберегает, серебро чистит пространство, кость связывает нити времени, медь соединяет с землей, бронза открывает секреты времени.

Новая выставка художника-графика Батухана Баймена тоже не оставит равнодушными участников и гостей съезда. Перевернув все стандартные представления о камерности и изяществе гравюры, он создает монументальные произведения, полотна – саги о мире, битвах, древних сказаниях, о героях и любви. Сила и энергия, что исходит от каждого листа, уверена Лейла Махат, берет свое начало в истории народа, рода и семьи.

– Сила рода питает его энергией, мудрость народа наполняет вдохновением. Кстати, искусствоведы Турецкой Рес­публики Кипр инициировали процесс внесения одной из работ мастера в книгу рекордов Гиннесса, вдохновившись его мастерством, искусством и масштабностью, – отмечает Лейла Махат.

Уже по окончании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий во дворце будет установлена интерактивная инсталляция «Дерево мира» с интегрированными автографами и пожеланиями участников съезда. «Дерево мира» символизирует основную идею данного форума – поиск общечеловеческих ориентиров в мировых и традиционных формах религий.

– «Дерево мира» – это отсылка к истории развития человечества, где корни – история наших народов, ствол – общечеловеческие ценности и культура, ветви – будущее поколение и развитие межгосударственных, межнациональных и межрелигиозных отношений, нацеленных на развитие и укрепление взаимного уважения и понимания, – заключила Лейла Махат.

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