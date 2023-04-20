Тайник с наркотиками обнаружили под полом дома в Талдыкоргане

В подполе дома у 46-летнего жителя города Талдыкоргана обнаружили почти 2,5 кг гашиша, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции Жетысуской области.

Фото: пресс-службы ДП Жетысуской области

Полицейские Жетысу провели спецоперацию, по результатам которой из незаконного оборота изъяли около 2,5 кг гашиша. Наркотики обнаружили в погребе частного дома, владельцем которого оказался 46-летний мужчина.

«Задержанный мужчина ранее не привлекался к ответственности и только недавно оказался в поле зрения полиции. 2 кг 478 граммов гашиша в полиэтиленовом пакете обнаружили в подполе его дома при санкционированном обыске.

Расследование по факту проводится по части 4 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый помещен под стражу», – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мурат Жумабаев.

С начала года из незаконного оборота в регионе изъяли 28 кг различных наркотиков. Из них свыше 21 кг марихуаны, более 4 кг гашиша и больше 2 кг так называемой «синтетики».