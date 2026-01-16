Начало года – время подводить итоги. Прошедший, 2025 год стал для Центра охраны и использования историко-культурного наследия департамента культуры Акмолинской области насыщенным и по-настоящему событийным. Одним из самых заметных событий летнего полевого сезона стало продолжение изучения древнего памятника, ставшего известным общественности как лицо, высеченное в камне. Второй год древний артефакт привлекает внимание ученых, пытающихся разгадать очередную загадку истории.

Напомним, в 2024 году в Акмолинской области произошла настоящая археологическая сенсация. В лесах Сандыктауского района сотрудники подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям обнаружили каменный валун с изображением высеченного на нем человеческого лица. Необычный каменный объект, найденный всего лишь в 500 метрах к востоку от районного центра – села Балкашино, вызвал большой интерес. На одной из сторон массивной глыбы отчетливо просматривались черты мужского лица. Строгий взгляд, характерные скулы, мощный подбородок – перед исследователями предстал образ, явно созданный рукой человека.

Событие стало началом для точечной работы ученых-архео­логов, для которых подобные открытия становятся сигналом к более глубокому и системному изучению местности.

Но изучить древний памятник досконально и полностью сразу не удалось. По словам директора Центра охраны и использования историко-культурного наследия Жасулана Укеева, работа продолжилась летом прошлого года. Возобновившиеся исследования также удивили археологов новыми находками. То есть лицо на камне оказалось началом большой работы над белыми пятнами истории.

Неожиданная находка в лесном массиве Кабаний ключ, похоже, заставила ученых по-новому взглянуть на прошлое этого края с живописной природой, судя по всему, во все времена привлекавшего к себе людей.

Поистине сенсационными оказались уже первые выводы, сделанные после обследования изображения на камне: находка относится к тюркской эпохе, ориентировочно к VI–IX векам. У специалистов даже возникла смелая, но обоснованная гипотеза: изображение на камне напоминает лик Бумынского кагана – основателя Тюркского каганата и одной из ключевых фигур в истории тюркских народов. Уже одно это предположение сделало находку уникальной не только для Казахстана, но и для всей Центральной Азии.

Разумеется, уникальная находка потребовала серьезного научного подхода. По словам Жасулана Укеева, в августе прошлого года при поддержке акимата области в Сандыктауском районе состоялись уже комплексные археологические исследования. Научное руководство экспедицией осуществлял археолог, кандидат археологических наук Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева Данияр Тлеугабылов. В состав научного десанта вошли археологи и аспиранты Национального музея в Астане, историко-культурного музея-заповедника «Бозок», а также профильные специалисты области Абай.

Комплексными исследовательскими изысканиями ученые охватили не только сам памятник, но и обширную территорию вокруг него. И специалистов на сей раз ожидали не менее неожиданные и громкие открытия. Дело в том, что в окрестностях сел Балкашино и Сандыктау они обнаружили несколько курганов, характерных для раннесредневековой тюркской эпохи с церемониальными захоронениями. Размеры возвышений сравнительно невелики: высота от 0,5 до 1 метра, диаметр – 1–2 метра.

– Во время раскопок в округе не было найдено ни одного человеческого захоронения. Но архео­логи обнаружили следы сож­жения. Это позволило ученым сделать вывод: перед ними были не погребальные, а религиоз­но-церемониальные, мемориальные курганы тюркской эпохи. Подобные сооружения связывают с культом огня, жертвоприношениями и поклонениями богу Солнца, что было характерно для духовной культуры тюрков раннего средневековья, – рассказывает Жасулан Укеев.

Таким образом, специалисты пришли к мнению, что местность вокруг лица, высеченного в камне, – это не случайное скопление артефактов, а полноценный сакральный комплекс. Тому подтверждение – открытия, сделанные во время масштабного обследования территории вокруг памятника, ставшие весьма неожиданными. Так, в непосредственной близости от него ученые обнаружили древнюю каменную стену длиной 450–500 метров, высотой до одного метра. Стена носила отчетливый искусственный характер и могла, по мнению специалистов, служить границей священного пространства.

Еще одно открытие – это древняя каменоломня для обработки каменных блоков. Находка свидетельствует о том, что на этом месте не просто проводились обряды, но и существовала инфраструктура для создания культовых объектов. Возможно, именно здесь был создан и тот самый каменный лик, ставший центральным элементом священного места.

Все древние находки – а это десятки церемониальных курганов, каменная стена, каменоломня и уникальный памятник – позволили ученым сделать вывод: высеченное в камне лицо человека не является одиночным объектом или обычным памятником.

– Это может означать, что в лесном массиве Сандыктаус­кого района найдено древнее священное место, религиозно-церемониаль­ное поселение, относящееся к тюркско-кипчакскому периоду VI–IX и XI веков, – пояс­няет собеседник.

Открытие уже кардинально меняет представление об истории одного из районов Акмолинской области. Территория, которую долгое время считали заселенной лишь с конца XIX века, оказалась центром духовной жизни тюркского мира задолго до появления здесь современных поселений.

Конечно, исследования будут продолжены. Впереди у ученых детальный анализ находок и подготовка полного научного отчета.

А по мнению общественности, найденный древний комплекс заслуживает статуса памятника национального значения и вполне может стать музеем под открытым небом. В любом случае ясно одно: обнаружение в лесу памятника с высеченным в камне лицом, по мнению специа­листов, древнего тюрка стало шагом к детальному изу­чению почти, к сожалению, утраченной истории этих мест. Кто знает, не ждут ли нас в этой связи новые сенсации...